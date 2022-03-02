Чем заменить полиэтиленовые пакеты: экологичные варианты

В XXI веке многие люди уже смогли понять, что забота об окружающей среде — это очень важно. Каждый человек должен делать что-то для планеты. К примеру, отказ от полиэтиленовых пакетов, которые разлагаются много лет, — один из показателей успеха в борьбе за светлое будущее Земли. Но многие сомневаются, что это им под силу, ведь столь «лишние» действия усложняют жизнь. Потому редакция «Со Вкусом» решила доказать, что в этом нет ничего сложного. Мы подскажем, чем заменить полиэтиленовые пакеты.
Главное — помнить, что это, казалось бы, малозначительное действие очень сильно поможет окружающей среде. Ведь всегда нужно начинать с себя. Потому сейчас у вас есть возможность выбрать то, в чём вам будет удобно нести продукты из магазина домой, не нанося при этом вред планете.
Чем заменить полиэтиленовые пакеты
Шоперы
Тканевые сумочки больших размеров уже вовсю начинают продавать во многих супермаркетах. Ведь такие шоперы очень удобные в использовании и практичные. Раньше такие сумки называли пляжными, но сейчас всё поменялось. Люди становятся более осознанными потребителями. Потому отказываются от пакетов, которые разлагаются многие годы. А вот такие шоперы могут служить уж очень долго. При необходимости их постирали и используете дальше.
Авоськи
Сумки, плетеные из натуральных или же синтетических материалов, — еще одна альтернатива полиэтиленовым пакетам. Такие авоськи активно использовали еще в советское время. Преимуществ у них довольно много. Так как эти сетчатые сумки больших размеров удобно носить, и в них можно поместить множество продуктов. К тому же каждый раз вам не нужно будет покупать новую. Так как срок службы авоськи маленьким назвать нельзя.
Пищевые контейнеры
Это отличный вариант для хранения различных продуктов дома. Благодаря пищевым контейнерам не нужно снова и снова покупать новые пакетики. Ведь можно пересыпать крупы и макароны в контейнеры. Также следует поступить и с овощами. Их можно поместить в контейнеры и отправить в холодильник, где благодаря такому способу хранения продуктов будет царить порядок.
Вот такие довольно бюджетные варианты позволят вам отказаться от использования пакетной продукции из полиэтилена. Купили один раз, а используете годами и не вредите при этом окружающей среде.
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