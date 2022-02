Чем заменить дрожжи: опытные хозяйки советуют эти 3 продукта

Дрожжи — один из тех продуктов, которые широко применяют в кулинарии. Без них не будет вкусного и пышного теста, которое идеально подходит для послеобеденного кофе. К сожалению, в пылу домашних обязанностей вы можете забыть прикупить упаковку дрожжей. Это случается именно тогда, когда они больше всего нужны. Конечно, можно быстро сходить в магазин. Но проще будет найти, чем заменить дрожжи.

Скорее всего, вы даже не догадываетесь, что есть сразу несколько альтернативных продуктов. Они способны справиться с задачей не хуже привычных нам дрожжевых грибов. Что еще более важно, они наверняка всегда найдутся на кухне. Давайте проверим лучшие замены дрожжей. И разберемся, как их правильно использовать.

Чем и как заменить дрожжи в тесте

Необходимы ли дрожжи в тесте

Зачем мы добавляем дрожжи в тесто? Именно они во время различных химических процессов размножаются, производя углекислый газ. Этот газ делает тесто очень пышным, что приводит к окончательному эффекту.

К сожалению, не каждый может есть дрожжи. Они тяжело усваиваются и не рекомендуются при заболеваниях печени или желудка. Конечно, в таких случаях не нужно полностью отказываться от правильно выращенных дрожжей. Но знать о заменителях всё же не помешает.

Пищевая сода

Пищевая сода — это продукт, который почти всегда встречается дома. Хотя чаще упоминают его полезные действия в бытовых целях, пора напомнить о его заслугах в кулинарии. Конечно, пищевую соду кладут в тесто, чтобы оно выросло. К сожалению, сама добавка не вызовет нужного эффекта. Поэтому ее нужно смешать с чем-то кислым.

Просто добавьте лимонный сок. Важны, конечно, пропорции: для того, чтобы такое соединение выполняло свои функции, нужно смешать оба компонента в одинаковом количестве. Такая смесь превратится в идеальный эквивалент дрожжей в соотношении 1 : 1.

Закваска

Если вы устали от выпечки из пекарни и рынка или мечтаете испечь буханку вкусного домашнего хлеба, то попробуйте приготовить закваску. В ее подготовке нет особых сложностей. Но вы должны запастись хорошим настроением, а также терпением.

Чтобы сделать закваску, вам нужно смешать ржаную муку с теплой кипяченой водой (не горячее 38 градусов). Закваска должна созревать в течение пяти дней. Ежедневно ее нужно подкармливать (добавлять новую смесь муки и воды) и перемешивать. В итоге вы получите заготовку, которая отлично подойдет для выпечки цельного или обычного хлеба и булочек.

Разрыхлитель

Разрыхлитель идеально подходит для людей, которые ценят время. Если вы планируете заменить дрожжи пекарским порошком, используйте такое же количество продукта. Тесто хорошо подрастет и станет воздушным. Преимущество использования разрыхлителя в том, что не нужно делать какие-либо сложные действия. Кроме того, вам не придется ждать, пока тесто начнет расти.

Как оказалось, заменить дрожжи вполне возможно. И качество выпечки от этого нисколько не пострадает. На нашем сайте «Со вкусом» вы сможете найти оригинальные рецепты хлеба и булочек, которые убедят вас в этом!

