Допустим, вы планируете испечь воздушных хлеб или пирог, и всё для этого есть: мука, яйца, масло. Всё, кроме дрожжей. При этом не только живых, для хранения которых нужен холодильник, но и сухих. В этом случае вам будет полезно узнать, чем заменить дрожжи для выпечки.

Обратите внимание: потомственные пекари редко покупают дрожжи в магазинах. Они больше предпочитают закваски, каждая из которых придает выпечке особенный вкус. Попробуйте заменить дрожжи на нее однажды, и по-другому делать больше не захочется!

Рецепты заквасок

Живая закваска всегда полезнее магазинных дрожжей. Она позволяет углеводам лучше и быстрее усваиваться, а также обогащает тесто питательными веществами. Существует несколько популярных рецептов закваски для выпечки.

Закваска на хмеле

Вам понадобится:

хмель

вода

1 ст. л. сахара

80 г пшеничной муки

Хмель заливают водой в пропорции один к двум и проваривают до тех пор, пока количество жидкости не уменьшится вдвое. Затем отвар процеживают и разливают по стаканам (200 мл). На один стакан закваски вам понадобится столовая ложка сахара и 80 г пшеничной муки.

Закваску накрывают тканью и оставляют в теплом месте на двое суток, после чего переносят в холодильник. Используйте хмельную закваску из рассчета 0,5 стакана на 1 кг пшеничной муки.

Закваска на изюме

Вам понадобится:

150 г изюма

вода

1 ст. л. сахара

Закваска на изюме получается слаще и ароматнее. Несмотря на то, что в ней нет муки, помните про дикие дрожжи, которые живут на кожице винограда. Они-то и вступают в реакцию.

Залейте изюм теплой водой и добавьте сахар. Лучше всего готовить закваску в бутылке. Накройте горлышко четырьмя слоями марли и оставьте в теплом месте на 5 дней, после чего закваска будет готова.

Картофельная закваска

2 горсти хмеля

2 л воды

100 г соли

200 г сахара

12 клубней картофеля

2 ст. л. крахмала

25 г сухих дрожжей

Для первого раза этой закваске нужны дрожжи, но затем вместо них используются остатки этой же самой закваски.

Засыпьте хмель в кастрюлю и залейте водой. Добавьте соль, сахар и варите до закипания, после чего процедите отвар. Картофель натрите на крупной терке, смешайте с крахмалом и варите в хмелевом отваре до состояния киселя. После этого добавьте в теплую смесь 25 г сухих дрожжей, перемешайте и оставьте в теплом месте в трехлитровой банке, накрытой марлей. Через сутки закваска будет готова.

Некоторые рецепты заквасок передаются из поколения в поколения, служа пекарям годами. Кто-то делится рецептом, кто-то просто дает несколько ложек живого продукта. И всё потому что с живой закваской любая выпечка будет получатся вкуснее!

