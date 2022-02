Чем так хороши обжаренные голубцы

Голубцы настолько плавно вошли в славянскую кухню, что об их французских корнях уже мало кто вспомнит. В XVIII и XIX веках была мода на все французское. В Париже часто подавали жареных на огне голубей, а более доступную версию из капусты и крупы прозвали голубцами. Изначально блюдо готовилось на открытом огне, поэтому обжаренные голубцы намного ближе к оригиналу, чем тушеные в соусе.

Традиция обжарки этого блюда сохранилась и по сей день, только о ней мало кто вспомнит. Зачем это делать вы узнаете из нашей статьи.

Зачем жарить голубцы

На Закарпатье хозяюшки часто прибегают к этому трюку. Голубцы там бывают самые разные, но именно эти обладают наиболее выраженным вкусом. Да, придется потратить на их приготовление на несколько минут больше, но поверьте, это стоит того.

Итак, что же дает дополнительная термическая обработка? Предварительная обжарка заставляет сахара в капустных листьях карамелизироваться, создавая румяную корочку. Это придаст им совершенно особенную нотку.

К тому же, при дополнительной обжарке фарш лучше скрепляется и не будет так сильно развариваться во время тушения. Это значительно упрощает сервировку и повторный разогрев.

Как приготовить жареные голубцы

Всё по старой схеме: для начала нужно отварить капусту, разделить на листья и использовать самые крупные и ровные из них. Сворачивайте их с фаршем в форме конвертов, конусов или роллов, это не имеет значение. Однако перед тем, как отправить их тушиться в соус, сделайте следующее.

Разогрейте толстостенную сковороду со сливочным маслом. Для баланса вкуса можно добавить немного растительного. Теперь обжарьте голубцы небольшими порциями с двух сторон и сложите их в форму для тушения. Останется только довести их до готовности, томя в любимом соусе.

Даже в Китае знают, что такое голубцы. Только они там свои и готовятся в специальных пароварках. Капуста, фаршированная рисом, горячо любима во всем мире! А если знать, как сделать ее еще вкуснее, можно смело добавлять голубцы в список излюбленных блюд. Поделитесь нашим кулинарным лайфхаком с другими любителями фаршированной капусты.

