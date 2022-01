Чем протирать листья комнатных растений: полезные советы

Когда вы заводите домашнее животное, его нужно не только кормить, еще купать и расчесывать. Вот и с вазонами так же. Многие покупают растения для создания уюта и украшения помещения. Но, чтобы цветок радовал глаз, за ним следует хорошо ухаживать. И одной из важнейших процедур, особенно для крупнолистных растений, считается полировка. Чем же протирать листья, чтобы они всегда оставались глянцевыми?

В цветочных магазинах продают специальные полироли. Конечно, после них зелень действительно кажется сочнее и красиво блестит. Но зачем тратить деньги на дорогие средства, если можно использовать натуральные материалы. Учтите, что полировка подходит не для всех растений. Давайте разберемся, листья каких вазонов нужно натирать, а также как и чем это правильно делать.

Как и чем правильно протирать листья

Какие растения любят глянец

Прежде чем приняться за натирание листьев, убедитесь, что это не навредит вашему зеленому любимцу. Поверхность листвы должна быть гладкой и блестящей, без пушка. Часто у таких цветов довольно крупные листья, служащие для них главным украшением. К ним относятся: монстера, фикус, аспидистра, диффенбахия и прочие.

Нельзя полировать молодняк, можете повредить. Они и так отлично блестят. Если у вашего вазона бархатные, бугристые или колючие листья, такой способ обработки им не подойдет. Разные виды кактусов, папоротник, бегония и другие следует очищать от пыли с помощью душа.

Как удалить пыль

Перед полировкой цветок необходимо очистить. Слой пыли скрывает красоту растения, к тому же приносит ему вред. Если поверхность листьев периодически не протирать, осевшие частицы начинают затруднять процесс испарения влаги. Также нарушается процесс фотосинтеза.

Крупные и плотные листья желательно очищать вручную. Для этого используйте мягкую тряпку или губку. Смочите ткань чистой водой и аккуратно протрите листву. Промывайте тряпку по мере ее загрязнения.

Как мыть растения в душе

Цветы с мелкими листиками, слишком густыми или фигурными помыть вручную будет затруднительно. Поэтому их лучше искупать под душем, поливая теплой водой из мелкодисперсной насадки. Таким образом вы удалите скопившуюся на поверхности грязь и освежите растение. А вот почву старайтесь не мочить. Перед водными процедурами замотайте горшок пленкой.

Банановый полироль

Теперь пришла пора начистить цветок до блеска. Для этого возьмите кусочек банановой кожуры, уберите все грубые волокна. Затем пройдитесь по поверхности листьев, натирая их. Вот увидите, зелень за несколько секунд станет глянцевой и красивой. Приятный бонус: растение получит дополнительную подпитку калием, который содержится в шкурке банана.

Не используйте в качестве полироля средства, которые оставляют жирную пленку. Она лишает растения возможности дышать. Кроме банановой кожуры отлично подойдет лимонный сок, разбавленный кипяченой водой. После таких бьюти-процедур ваши цветы будут сверкать, словно знаменитости на красной дорожке.

