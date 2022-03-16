Чем полезна острая пища: развеивание мифов

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Любители острой еды не редко слышали о том, что их пристрастие приведет к проблемам с желудком. Но это не совсем так. Ведь острую пищу следует исключать из рациона только тем, у кого нарушена работа желудочно-кишечного тракта. А в разумном количестве сильно приправленные блюда оказывают лишь положительное воздействие на организм. Так чем же полезна острая пища?
Диетологи утверждают, что не нужно опасаться перца чили, имбиря, чеснока и натуральных специй. Ведь эти продукты делают блюда вкуснее и помогают организму. По словам специалистов, употреблять такую еду стоит, главное — соблюдать меру.
Чем полезна острая пища: познавательные факты
Улучшает пищеварение
Острая еда стимулирует выработку большого количества желудочного сока. Это влияет на ускорение переваривания пищи. А также способствует улучшению метаболизма. То есть умеренное количество, к примеру, острой аджики будет положительно воздействовать на работу органов ЖКТ, а не причинять ей вред.
Повышает настроение
Сильно перченные блюда помогают тем, кто борются с тревожностью. Дело в том, что острая еда стимулирует выработку серотонина. А так называемый гормон счастья поднимает настроение и позволяет справиться со стрессом.
Понижает давление
Острые специи оказывают положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Они позволяют понизить артериальное давление. К тому же входящие в их состав витамины помогают укрепить сосуды. Это важно для профилактики заболеваний сердца.
Борется с бактериями
Капсаицин, содержащийся в остром перце, убивает вирусы и бактерии. Потому соусы, в состав которых входит такой продукт, рекомендуют употреблять в пищу людям с простудой. Вот почему при появлении кашля бабушки говорят, что лучше чеснока и перца в таком деле помощников нет.
Как вы видите, бояться есть остренькое не нужно. Иногда себе можно это позволить. При том что небольшое количество такой пищи принесет лишь пользу организму. Потому можете смело добавлять в блюда побольше натуральных специй, острого перчика или же чеснока. В результате обязательно выйдет очень ароматно и полезно, без какого-либо вреда для здоровья.
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