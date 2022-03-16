Чем полезна острая пища: развеивание мифов

Чем полезна острая пища: развеивание мифов Полезные советы
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Содержание
  1. Подписывайтесь на новости RNT24 в
  2. Чем полезна острая пища: познавательные факты
  3. Улучшает пищеварение
  4. Повышает настроение
  5. Понижает давление
  6. Борется с бактериями

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Любители острой еды не редко слышали о том, что их пристрастие приведет к проблемам с желудком. Но это не совсем так. Ведь острую пищу следует исключать из рациона только тем, у кого нарушена работа желудочно-кишечного тракта. А в разумном количестве сильно приправленные блюда оказывают лишь положительное воздействие на организм. Так чем же полезна острая пища?

Диетологи утверждают, что не нужно опасаться перца чили, имбиря, чеснока и натуральных специй. Ведь эти продукты делают блюда вкуснее и помогают организму. По словам специалистов, употреблять такую еду стоит, главное — соблюдать меру.

Чем полезна острая пища: познавательные факты

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Улучшает пищеварение

Острая еда стимулирует выработку большого количества желудочного сока. Это влияет на ускорение переваривания пищи. А также способствует улучшению метаболизма. То есть умеренное количество, к примеру, острой аджики будет положительно воздействовать на работу органов ЖКТ, а не причинять ей вред.

© Depositphotos

Повышает настроение

Сильно перченные блюда помогают тем, кто борются с тревожностью. Дело в том, что острая еда стимулирует выработку серотонина. А так называемый гормон счастья поднимает настроение и позволяет справиться со стрессом.

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Понижает давление

Острые специи оказывают положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Они позволяют понизить артериальное давление. К тому же входящие в их состав витамины помогают укрепить сосуды. Это важно для профилактики заболеваний сердца.

© Depositphotos

Борется с бактериями

Капсаицин, содержащийся в остром перце, убивает вирусы и бактерии. Потому соусы, в состав которых входит такой продукт, рекомендуют употреблять в пищу людям с простудой. Вот почему при появлении кашля бабушки говорят, что лучше чеснока и перца в таком деле помощников нет.

© Depositphotos

Как вы видите, бояться есть остренькое не нужно. Иногда себе можно это позволить. При том что небольшое количество такой пищи принесет лишь пользу организму. Потому можете смело добавлять в блюда побольше натуральных специй, острого перчика или же чеснока. В результате обязательно выйдет очень ароматно и полезно, без какого-либо вреда для здоровья.

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