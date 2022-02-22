Чем полезен горчичный порошок: 5 способов применения

горчица в быту Полезные советы
На чтение 3 мин. Опубликовано Обновлено


Горчичный порошок зарекомендовал себя, как уникальный в своем роде абсолютно натуральный продукт. Издавна его применяют в приготовлении пищи, косметологии, народной медицине и даже садоводстве. Порошок общедоступен, и сегодня не составляет проблемы купить его в аптеке или в местах продажи специй.
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Добывают такую полезность весьма интересным образом: на месте отцветающих цветов горчицы образуются стручки с круглыми семенами внутри. Так вот их достают, отжимают масло, а из жмыха делают уже всем известный продукт. При этом стоимость такого порошка относительно низкая, а вот применений ему не счесть. В этой статье редакция «Со Вкусом» расскажет где и как лучше всего использовать горчичный порошок.

Содержание
  1. Способы применения горчичного порошка
  2. Средство для стирки
  3. Пятновыводитель
  4. Дезинфектор
  5. Натуральное средство для мытья посуды
  6. Нейтрализатор запахов

Способы применения горчичного порошка

Для знающих хозяек горчичный порошок, как верный помощник в домашних делах. Используя его лишь немного, можно как избавиться от вредителей, так и привести свою кожу и волосы в порядок. А еще лучше приготовить вкусное блюдо или вывести застарелое пятно. Этот натуральный продукт применим практически в любой сфере жизнедеятельности. Приводим примеры.

Средство для стирки

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Чтобы белье выглядело по-настоящему чистым и свежим, добавьте горчичный порошок прямо в барабан стиральной машины. Его количество зависит от степени загрязнения: 50–100 гр достаточно. Далее установите привычный режим стирки, как и с обычным порошком. Белье будет просто сверкать.

Пятновыводитель

Горчица помогает устранить жирные пятна на ткани (даже застаревшие). Для этого нужно развести 250 г порошка в 5 л воды и настаивать в течение 3 часов. Потом нужно перелить раствор (без осадка) в кастрюлю и нагреть до 35 градусов. И начинайте стирку. После нее хорошенько выполощите белье в чистой воде

Дезинфектор

Горчичный порошок отлично помогает при небольших порезах, ведь обладает дезинфицирующими свойствами. Рану и кожу вокруг нее нужно присыпать тонким слоем порошка и подождать 5 минут. Затем обработать порез ватным диском, смоченным в кипяченой водой.

© Depositphotos

Натуральное средство для мытья посуды

Чтобы вымыть посуду качественно, для начала разведите горчичный порошок водой до консистенции сметаны. Губкой нанесите получившееся средство на грязную посуду и оставьте на 5 минут. Далее хорошенько всё промойте под проточной водой.

Нейтрализатор запахов

Наверняка вы сталкивались с неприятным запахом пластиковой посуды, разделочной доски и другой кухонной утвари. Устранить это просто: достаточно протереть поверхность сухим порошком горчицы и промыть под проточной водой. Если первая попытка не дала желаемого результата, повторите. Также этот натуральный продукт легко устраняет затхлый запах внутри шкафов и комодов. Насыпьте горчичный порошок в небольшой тканевый мешочек и поместите внутрь мебели.

И это далеко не весь перечень возможных применений данного продукта. В промышленных масштабах на основе горчичного порошка делают маски для волос и лица, удобрения для растений и добавки к корму животным. Наверняка и вы используете его не только в качестве пикантной приправы. Поделитесь своими рецептами в комментариях.

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