Чем полезен горчичный порошок: 5 способов применения

Горчичный порошок зарекомендовал себя, как уникальный в своем роде абсолютно натуральный продукт. Издавна его применяют в приготовлении пищи, косметологии, народной медицине и даже садоводстве. Порошок общедоступен, и сегодня не составляет проблемы купить его в аптеке или в местах продажи специй.

Добывают такую полезность весьма интересным образом: на месте отцветающих цветов горчицы образуются стручки с круглыми семенами внутри. Так вот их достают, отжимают масло, а из жмыха делают уже всем известный продукт. При этом стоимость такого порошка относительно низкая, а вот применений ему не счесть. В этой статье редакция «Со Вкусом» расскажет где и как лучше всего использовать горчичный порошок.

Способы применения горчичного порошка

Для знающих хозяек горчичный порошок, как верный помощник в домашних делах. Используя его лишь немного, можно как избавиться от вредителей, так и привести свою кожу и волосы в порядок. А еще лучше приготовить вкусное блюдо или вывести застарелое пятно. Этот натуральный продукт применим практически в любой сфере жизнедеятельности. Приводим примеры.

Средство для стирки

Чтобы белье выглядело по-настоящему чистым и свежим, добавьте горчичный порошок прямо в барабан стиральной машины. Его количество зависит от степени загрязнения: 50–100 гр достаточно. Далее установите привычный режим стирки, как и с обычным порошком. Белье будет просто сверкать.

Пятновыводитель

Горчица помогает устранить жирные пятна на ткани (даже застаревшие). Для этого нужно развести 250 г порошка в 5 л воды и настаивать в течение 3 часов. Потом нужно перелить раствор (без осадка) в кастрюлю и нагреть до 35 градусов. И начинайте стирку. После нее хорошенько выполощите белье в чистой воде

Дезинфектор

Горчичный порошок отлично помогает при небольших порезах, ведь обладает дезинфицирующими свойствами. Рану и кожу вокруг нее нужно присыпать тонким слоем порошка и подождать 5 минут. Затем обработать порез ватным диском, смоченным в кипяченой водой.

Натуральное средство для мытья посуды

Чтобы вымыть посуду качественно, для начала разведите горчичный порошок водой до консистенции сметаны. Губкой нанесите получившееся средство на грязную посуду и оставьте на 5 минут. Далее хорошенько всё промойте под проточной водой.



Нейтрализатор запахов

Наверняка вы сталкивались с неприятным запахом пластиковой посуды, разделочной доски и другой кухонной утвари. Устранить это просто: достаточно протереть поверхность сухим порошком горчицы и промыть под проточной водой. Если первая попытка не дала желаемого результата, повторите. Также этот натуральный продукт легко устраняет затхлый запах внутри шкафов и комодов. Насыпьте горчичный порошок в небольшой тканевый мешочек и поместите внутрь мебели.



И это далеко не весь перечень возможных применений данного продукта. В промышленных масштабах на основе горчичного порошка делают маски для волос и лица, удобрения для растений и добавки к корму животным. Наверняка и вы используете его не только в качестве пикантной приправы. Поделитесь своими рецептами в комментариях.

