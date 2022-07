Чем подкормить розы во время цветения: 3 народных средства

Далеко не все садовники, особенно начинающие, знают о том, как важно удобрять розы летом. В это время года у растения как раз сменяют друг друга волны цветения. Потому розы в летний период сильно нуждаются в дополнительном питании. Помочь в этом могут народные средства, которые не требуют особых финансовых затрат. К тому же готовятся они удивительно просто. Так чем подкормить розы во время цветения, чтобы восстановить их потраченные силы?

Для этой задачи вам нужно будет использовать лишь натуральные средства. Вот почему нет никакой потребности бежать за покупными удобрениями. Самодельные питательные смеси позволят повысить окраску бутонов и повысят устойчивость растения к неблагоприятным факторам.

Чем подкормить розы во время цветения

Рекомендации по использованию

Применяя натуральные удобрения, необходимо придерживаться двух основных правил. Нужно помнить, что как чрезмерно высокая, так и недостаточно большая доза подкормки негативно отразится на дальнейшем цветении роз.

Удобряйте растение не чаще чем один раз в две недели. Не превышайте дозировку. При наступлении засухи обязательно опрыскивайте розы питательными смесями. Ведь недостаток влаги снизит функциональность корневой системы.

Банановая кожура

Вам понадобится:

5 бананов

3 л воды

Способ приготовления:

Снимаем кожуру с пяти бананов. Складываем их в банку, рассчитанную на три литра. Заливаем шкурки фруктов теплой водой. Оставляем настаиваться в течение трех суток. А затем опрыскиваем полученным раствором кусты.

Яичная скорлупа

Вам понадобится:

6 куриных яиц

5 л воды

Способ приготовления:

Помещаем скорлупу от шести яиц в емкость, рассчитанную на пять литров. Заливаем их водой. Через три дня переливаем раствор в емкость с пульверизатором и обрабатываем им розы.

Крапива

Вам понадобится:

листья крапивы

3 л воды

Способ приготовления:

Заполняем крапивой 2/3 трехлитровой банки. Заливаем ее водой. Оставляем настаиваться в течение десяти дней, прикрыв емкость крышкой. Разбавляем концентрат водой в соотношении 1 : 10 и опрыскиваем им кусты.

Благодаря таким простым в приготовлении народным средствам вы сможете любоваться пышно цветущими розами. Применяйте натуральные подкормки правильно — и ваш сад не будет иметь себе равных! Расскажите в комментариях, что вы используете в качестве удобрений для роз во время цветения.

