Я обожаю старые дома. В отличие от новостроек, они, как правило, невысокие, имеют более интересную планировку, характер. Именно в таком находиться моя квартира. Деревянные окна мне тоже по душе. Правда, уговорить мужа их оставить мне не удалось. Тут все понятно, ведь преимуществ у пластиковых окон масса: герметичность, легкость ухода, технологичность. Но несмотря на все достоинства, существенным их недостатком является неустойчивость цвета. Сегодня расскажу вам чем отмыть пластиковые окна от желтизны чтобы не повредить лицевую поверхность.

С течением времени пластиковые оконные рамы теряют свою первозданную белизну и желтеют. Это приводит к тому что окна и подоконник начинают выглядеть некрасиво. Как это исправить, читайте далее.

Почему желтеют пластиковые окна

Такая до боли знакомая проблема, как внезапно пожелтевшие пластиковые окна, далеко не редкость. В большинстве случаев виновником является ультрафиолетовое излучение, в результате которого постепенно разрушаются полимеры и ухудшаются их свойства.

Конечно, не все пластиковые окна подвержены такой участи. Тут уже все зависит от качества материала. В полимерную массу добавляют разные компоненты, каждый из которых придает готовому материалу определенные свойства. Например, белоснежный цвет.

Каждая добавка повышает себестоимость производимых товаров, поэтому недобросовестные производители часто прибегают к хитростям: меняют пропорции определенных компонентов или вообще их не используют.

Чем отмыть пластиковые окна от желтизны

Не отчаивайтесь, если вы стали «счастливым» обладателем некачественных пластиковых окон. Вернуть им первозданную белизну поможет самое обычное хозяйственное мыло.

Как отбелить пластиковые окна с помощью хозяйственного мыла

Натрите брусок мыла (72 %) на терке, затем залейте стружку половиной стакана горячей воды и перемешайте.

Добавьте 5 ст. л. (с горкой) соды, перемешайте до пастообразной консистенции.

Когда приготовленная масса остынет, нанесите ее на мягкую губку и начинайте чистку. Дайте пасте высохнуть, оставив ее на поверхности от получаса до часа, а затем смойте.

Регулярное отбеливание оконных рам хозяйственным мылом сделает их белоснежными и будет доставлять радость в течение длительного времени. Если вы уже успели использовать данный способ в деле, поделитесь впечатлениями в комментариях.

