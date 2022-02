Чем отмыть холодильник за 2 минуты: простая хитрость

Нередко натыкаюсь в интернете на советы о том, чем отмыть холодильник. Каких только хитростей я не видела! Смекалистые хозяйки точно умеют содержать технику в чистоте. У каждого свой метод, а я нашла тот, который подходит мне больше всего.

Безусловно, чтобы холодильник оставался чистым, важно пользоваться им с умом. Знаю, что многие моют технику не чаще двух раз в год. Но я пришла к выводу, что делать это нужно каждый месяц. Даже если нет явных пятен и загрязнений. Ведь там хранятся ваши продукты. Состояние холодильника напрямую влияет на ваше здоровье.

© Depositphotos

Чем отмыть холодильник в домашних условиях

Чтобы потратить на уборку холодильника всего пару минут, нужно воспользоваться простым трюком. Еще чуть времени понадобится, чтобы достать все продукты, а затем сложить их назад.

Возьмите обычную пищевую пленку и застелите ею полки и ящики холодильника. Меняйте пленку раз в неделю, чтобы сохранить чистоту холодильника.

Во время такой уборки необязательно мыть холодильник химией, приберегите средства для ежемесячной уборки. Если же за неделю в холодильнике появились пятна или неприятный запах, просто протрите полки тряпкой, пропитанной раствором уксуса.

© Depositphotos

Как правильно хранить продукты в холодильнике

Безусловно, мытье холодильника будет проще, если правильно хранить в нем продукты. Рассказываю:

Оптимальная температура в холодильнике составляет +4 °С. Если ваши продукты портятся, это значит, что нужно уменьшить температуру. В наиболее холодном месте вашего холодильника следует хранить свежее мясо и рыбу, а вот в наименее холодном — сливочное масло. Остатки пищи убирайте в холодильник не позже, чем спустя 2 часа после приготовления. Дольше двух дней она стоять не должна. Все продукты в упаковках, которые вы вскрыли, должны быть съедены за двое суток. А в холодильник их нужно ставить в закрытых емкостях. Запасайтесь баночками и лоточками! Не мойте заранее фрукты и овощи. Этим вы ускоряете процесс гниения продуктов. Мойте холодильник со специальными средствами раз в месяц, а еженедельно протирайте полочки.

© Depositphotos

Для ежемесячной уборки я использую простое средство для мытья посуды. Оно отлично справляется с жирными пятнами, если они есть. Хорошенько смывайте его водой и вытирайте насухо, чтобы на полках не оставалось разводов. А чем вы обычно чистите холодильник?

The post Чем отмыть холодильник за 2 минуты: простая хитрость appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!