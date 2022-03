Чем отличаются жирные кислоты омега-3 и омега-6

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Думаю, вы все слышали про омега-3 и омега-6. Большинство из нас получает эти жирные кислоты с пищей, а кто-то принимает пищевые добавки. Однако не все знают, что чаще всего в их организме нарушено соотношение этих двух кислот.

Такой дисбаланс может привести к ухудшению самочувствия и состояния здоровья. Даже если вы стараетесь следить за своим питанием и включить в рацион только полезные продукты, это еще не гарантирует крепкого здоровья. Безусловно, важно, чтобы омега-3 и омега-6 находились в балансе.

Что такое жирные кислоты

Жирные кислоты бывают двух видов: ненасыщенные (вредные для человека, содержатся в продуктах животного происхождения) и насыщенные (условно полезные, содержатся в продуктах растительного происхождения). К последним как раз и относятся омега-3, омега-6 и омега-9.

Начнем с конца. Ненасыщенная жирная кислота омега-9 является самой распространенной. Кроме того, ее наш организм может производить самостоятельно. Именно поэтому зацикливаться на этой кислоте не стоит, лучше уделить внимание двум другим.

Вот омега-6 уже незаменима, ведь наш организм не может синтезировать ее самостоятельно. Большое количество омега-6 содержится в растительных маслах: подсолнечном и кукурузном. Однако, если в нашем организме слишком много этой жирной кислоты, она может сгущать кровь, нарушать иммунитет и замедлять обмен веществ.

Самой ценной жирной кислотой считается омега-3. Без нее невозможен ни один процесс, протекающий в организме человека. Омега-3 улучшает иммунитет, укрепляет клеточные оболочки, расширяет сосуды, разжижает кровь, понижает уровень плохого холестерина, улучшает память. Этот список можно еще продолжать.

Так сложилось, что сейчас люди употребляют омега-3 в недостаточном для организма количестве. В то время как омега-6 и омега-9 всегда в избытке. В вашем организме должно быть такое соотношение омега-3 и омега-6: 1 : 1 или 4 : 1 соответственно.

Для того чтобы восстановить баланс жирных кислот, нужно снизить потребление омега-6 и включить в рацион продукты, богатые омега-3. Найти соотношение жирных кислот для каждого отдельного продукта можно в Интернете. Я приведу всего несколько примеров, где количество омега-3 во много раз превышает количество омега-6.

В основном такое встречается в рыбе. Например, в голубом тунце омега-3 и омега-6 содержатся в пропорции 24,5 : 1, в палтусе — 17,4 : 1, а в скумбрии — 15,2 : 1. Кроме того, высоким содержанием омега-3 могут похвастаться льняное масло, семена чиа и льна, цветная капуста, цуккини, тыква, дыня.

Внимательно следите за своим рационом, чтобы чувствовать себя хорошо и обращаться к врачу только для ежегодного профилактического осмотра. Если вы заметили в себе недомогания, скорее всего, дело в питании. Ведь мы — это то, что мы едим!

