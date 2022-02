Чем очистить курицу от антибиотиков и гормонов

Уже ни для кого не секрет, что крупные производители пользуются чем-угодно, чтобы максимально удешевить процесс выращивания кур. Для быстрого набора веса, птиц, к сожалению, кормят не только кормом. Порой в ход идут самые дешевые гормоны и антибиотики. Таким образом мы и пускаем в свой организм всё то пищевое зло, перерастающее со временем в болезни.

При этом домашняя курица доступна сегодня немногим. Во-первых, её производят в ограниченном количестве. Во-вторых, стоимость фермерского продукта в разы больше обычного магазинного. Что же делать? В этой статье редакция «Со Вкусом» расскажет о действенных способах очистки курицы от антибиотиков и гормонов. Эти способы дают возможность сделать мясо менее опасным для здоровья.

Чем очистить курицу от химии

Хоть популярные производители и клеят на свои упаковки пометки «Без ГМО, гормонов роста и антибиотиков», согласитесь, по виду и вкусу они существенно отличаются от щуплой курочки, выращенной в домашних условиях. Как бы там ни было, стоит уметь обеззаразить курицу с магазинного прилавка.

Метод №1

Перед тем, как сварить бульон, поварите курицу в хорошо подсоленной воде 20 минут. Затем эту воду надо слить и только тогда варить бульон в новой чистой воде. Так большая часть вредных веществ останется в первом бульоне. Жира, естественно, поубавится, но и сама курица станет безопаснее. Для наваристого бульона (особенно детям) покупайте все-таки домашнюю курицу.

Метод №2

Можно подвергнуть птицу обработке посерьезней, срезав с нее кожицу. Если в мясе и присутствуют антибиотики, то они будут как раз там. Затем замочите курицу в специальном растворе. Сделать его несложно: смешайте 1 ст. л. уксуса и 3 ст. л. соды. Влейте смесь в воду и размешайте, погрузите в нее курицу. Спустя 3 часа мясо промойте под проточной водой и приступайте к готовке.

Метод №3

Этот вариант идеален для запекания курицы в духовке. Избавиться от агрессивных соединений поможет тщательная чистка от внутренностей содой. Даже если птицу потрошили, промойте и почистите еще раз новым кухонным скребком. Большая часть токсинов собирается именно внутри.

Таким образом вы обезопасите себя и своих родных от вредных веществ. Ведь им свойственно месяцами накапливаться в мясе птицы. Естественно, полностью убрать химию из курятины невозможно, но большая часть точно уйдет. Также читайте, как добиться аппетитной румяной корочки во время жарки курицы на сковороде.

