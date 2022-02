Чем натереть зеркало в ванной, чтобы не запотевало

Признайтесь, вас тоже раздражает каждый раз вытирать зеркало, после того как приняли душ. Даже если оно лишь слегка запотело, без потеков и разводов не обойтись. Хорошо себя в нём разглядеть невозможно. Благо я знаю, чем натереть зеркало в ванной, чтобы навсегда позабыть об этой проблеме.

Наткнулась на данный трюк на одном форуме. Женщина поделилась, чем натереть зеркало в ванной, но ее идею сразу же осудили. Мол, даже звучит глупо. Тем не менее я не была такой категоричной и не пожалела. Советую и вам проверить этот трюк на практике.

Чем натереть зеркало в ванной, чтобы на нём не появлялся конденсат

© Depositphotos

В этом деле вам пригодится обычное твердое мыло. Оно должно быть сухим, как и зеркало в процессе обработки. Хаотично натрите поверхность зеркала мылом. Далее с помощью чистой сухой ткани нужно стереть мыльные следы. Зеркало должно остаться чистым.

Таким образом вы наполируете зеркало мылом. На нём останется лишь мыльная пленка, которая не даст конденсату осесть на поверхности зеркала.

Где еще можно применить этот трюк

© Depositphotos

Это не единственный способ использовать мыло в борьбе с конденсатом. К примеру, если вы носите очки, знаете, как линзы запотевают зимой. Их тоже можно натереть сухим мылом с внутренней стороны и отполировать сухой салфеткой. Аналогичный результат получите и с очками для плавания.

© Pikabu

А вот на окна в доме и в машине мыло тратить жалко. В таком случае вам пригодится самая дешевая пена для бритья. Распылите ее на сухую поверхность окна и вотрите, как и в предыдущем случае, сухой чистой тканью. Вытрите окно насухо. Проблема плачущих окон уйдет надолго.

© Depositphotos

Конечно, конденсат в ванной и на окнах не так страшен, как, к примеру, в погребе. Чтобы убрать лишнюю влагу и сделать условия хранения овощей максимально комфортными, ознакомьтесь с советами по ссылке. А в комментариях делитесь, как вы боритесь с конденсатом!

