Чем каждый день ужинает Виктория Бекхэм

Чем каждый день ужинает Виктория Бекхэм Полезные советы
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Популярная участница группы Spice Girls, бизнес-вумен и модельер Виктория Бекхэм удивляет всех своей стройной фигурой. И это при том, что жена известного футболиста родила 4 детей и вскоре собирается праздновать 48 день рождения! Стройные ноги, тонкая талия и подтянутая фигура вызывают восхищение даже у молодых девушек.

Сама Виктория однажды призналась, что для нее еда — не источник удовольствия. Это лишь «топливо» для различных свершений. Согласитесь, такая позиция дает возможность сделать свой рацион сбалансированным и полезным. Из чего же состоит рацион Виктории Бекхэм?

Содержание
  1. Что ест Виктория Бекхэм
  2. Вечерний прием пищи
  3. Остальные приемы пищи

Что ест Виктория Бекхэм

Вечерний прием пищи

Сама «перчинка» обычно избегает вопросов о своем меню и распорядке дня. Но ее муж Дэвид рассказал, что ест супруга каждый день. Вы удивитесь, но меню Виктории отличается крайней скромностью!

Так, особое внимание следует уделить ужинам. Сложно поверить, но Виктория ест одно и то же уже 25 лет! Вечерний прием пищи звезды состоит из рыбы или морепродуктов, приготовленных на гриле, и овощей на пару. Несложно, правда?

© Depositphotos

Остальные приемы пищи

Несмотря на британское происхождение миссис Бекхэм, ее утро начинается не с тостов и не с яичницы. прежде всего звезда выпивает кипяченую воду с лимонным соком. Завтрак певицы состоит из пророщенных зерновых хлопьев. Их дополняют миндальное молоко, фрукты и ягоды.

© Depositphotos

Кроме того, Виктория ест по несколько авокадо в день. Она утверждает, что именно этот продукт помогает ей сохранить кожу здоровой и сияющей. В качестве перекуса модельер выбирает смесь органических семян на гриле.

© Depositphotos

Конечно, Виктория не обходится и без ежедневных тренировок: зарядки, йоги, плавания, пробежки. Однако питанию певица уделяет очень много внимания. Муж Дэвид утверждает, что жена никогда не «срывается». Единственное исключение произошло в один из вечеров, когда Виктория была беременна. Тогда она стащила кусочек еды из тарелки мужа.

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