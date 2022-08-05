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Чем фаршировать кабачки: 4 удачных начинки

чем фаршировать кабачки

Не знаете, что делать со щедрым урожаем кабачков? Выход найден! Редакция «Со Вкусом» подготовила для вас оригинальные рецепты запеченных кабачков с начинкой. На их приготовление не потребуется много времени. Меньше чем за полчаса у вас на столе будет красоваться роскошный ужин из полезного овоща. Запоминайте, чем фаршировать кабачки, чтобы блюдо вышло сочным и ароматным!

Для идеального ужина, следует правильно подготовить основной ингредиент. Работать с ним нужно очень аккуратно. Кабачки необходимо разрезать вдоль на 2 половины, а затем уже можно приступать к удалению мякоти. Должны получиться красивые лодочки, которые останется лишь начинить и запечь.

Чем фаршировать кабачки: 4 лучших рецепта

Кабачки с курицей

© Depositphotos

Список ингредиентов:

  • 2 кабачка
  • 1 куриное филе
  • 2 крупных картофелины
  • 1 болгарский перец
  • 2 средних томата
  • 100 г твердого сыра
  • 2 ст. л. сметаны
  • соль по вкусу
  • зелень по вкусу
  • подсолнечное масло по вкусу

Способ приготовления:

  1. Хорошенько моем кабачки. Разрезаем их пополам вдоль. Аккуратно достаем мякоть.
  2. Перемалываем куриное филе на мясорубке.
  3. Отвариваем картофель в слегка подсоленной воде и мелко его нарезаем.
  4. Моем болгарский перец. Удаляем семена. Нарезаем его небольшой соломкой.
  5. Тщательно моем помидоры. Нарезаем их небольшими кубиками.
  6. Смешиваем фарш с овощами. Добавляем сметану и соль. Хорошенько всё перемешиваем. Начиняем лодочки из кабачков фаршем с овощами.
  7. Натираем твердый сыр на терке. Посыпаем им кабачки. Выкладываем лодочки на смазанный подсолнечным маслом противень. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 20–25 минут.
  8. Измельчаем зелень, посыпаем ею блюдо. Приятного аппетита!

Кабачки с крабовыми палочками

чем фаршировать кабачки© Depositphotos

Список ингредиентов:

  • 2 кабачка
  • 500 г помидоров
  • 500 г крабовых палочек
  • 300 г твердого сыра
  • 5 зуб. чеснока
  • 100 г майонеза
  • 1 пуч. петрушки
  • соль по вкусу
  • подсолнечное масло по вкусу

Способ приготовления:

  1. Моем кабачки. Разрезаем их вдоль на 2 половины. Вынимаем мякоть.
  2. Тщательно моем помидоры и петрушку. Томаты нарезаем небольшими кусочками, зелень — мелко.
  3. Твердый сыр натираем на крупной терке. Крабовые палочки нарезаем соломкой. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс.
  4. В глубокой емкости соединяем подготовленные ингредиенты для начинки. Добавляем соль и майонез. Тщательно всё перемешиваем. Фаршируем кабачки.
  5. Посыпаем их натертым сыром. Выкладываем лодочки на смазанный маслом противень и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 20 минут. Готово!

Кабачки с рыбой

чем фаршировать кабачки© Depositphotos

Список ингредиентов:

  • 2 кабачка
  • 400 г риса
  • 600 г филе карпа
  • майонез по вкусу
  • 3 томата
  • 100 г твердого сыра
  • 0,5 ч. л. паприки
  • соль по вкусу
  • подсолнечное масло по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отвариваем рис и филе карпа до готовности.
  2. Рыбу нарезаем небольшими кубиками. Смешиваем ее с отварным рисом. Добавляем майонез, соль и паприку. Хорошенько перемешиваем.
  3. Моем кабачки. Разрезаем их вдоль пополам. Аккуратно удаляем мякоть.
  4. Фаршируем кабачки рисом с рыбой.
  5. Натираем на крупной терке твердый сыр. Посыпаем им лодочки.
  6. Выкладываем кабачки на противень, смазанный маслом. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 20 минут. Даем немного остыть и подаем к столу!

Кабачки с яйцом

чем фаршировать кабачки© Depositphotos

Список ингредиентов:

  • 1 кабачок
  • 1 зуб. чеснока
  • 2 яйца
  • 300 г плавленого сыра
  • 50 г грецких орехов
  • 2 ст. л. майонеза
  • 250 г томатной пасты
  • 1 пуч. петрушки
  • подсолнечное мало по вкусу
  • вода по вкусу
  • 150 г твердого сыра

Способ приготовления:

  1. Отвариваем яйца вкрутую. Натираем их и плавленый сыр на крупной терке.
  2. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Измельчаем грецкие орехи и петрушку.
  3. Смешиваем яйца, сыр, чеснок и орехи с зеленью. Добавляем майонез. Хорошенько перемешиваем.
  4. Моем кабачки. Нарезаем их вдоль на тонкие слайсы. Выкладываем на край начинку. Заворачиваем в рулетик. Выкладываем их в форму для запекания.
  5. Смешиваем томатную пасту, подсолнечное масло с небольшим количеством воды. Полученной смесью заливаем кабачки.
  6. Натираем на крупной терке сыр. Посыпаем им овощные рулетики. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 15–20 минут. Готово!

Чтобы эти блюда получились более полезными, можете майонез заменить сметаной. С ней лодочки из кабачков выйдут вкусными и сочными. Понравились идеи для ужина из кабачка? Поделитесь ими со своими друзьями!

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