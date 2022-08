Чем фаршировать кабачки: 4 удачных начинки

Не знаете, что делать со щедрым урожаем кабачков? Выход найден! Редакция «Со Вкусом» подготовила для вас оригинальные рецепты запеченных кабачков с начинкой. На их приготовление не потребуется много времени. Меньше чем за полчаса у вас на столе будет красоваться роскошный ужин из полезного овоща. Запоминайте, чем фаршировать кабачки, чтобы блюдо вышло сочным и ароматным!

Для идеального ужина, следует правильно подготовить основной ингредиент. Работать с ним нужно очень аккуратно. Кабачки необходимо разрезать вдоль на 2 половины, а затем уже можно приступать к удалению мякоти. Должны получиться красивые лодочки, которые останется лишь начинить и запечь.

Чем фаршировать кабачки: 4 лучших рецепта

Кабачки с курицей

Список ингредиентов:

2 кабачка

1 куриное филе

2 крупных картофелины

1 болгарский перец

2 средних томата

100 г твердого сыра

2 ст. л. сметаны

соль по вкусу

зелень по вкусу

подсолнечное масло по вкусу

Способ приготовления:

Хорошенько моем кабачки. Разрезаем их пополам вдоль. Аккуратно достаем мякоть. Перемалываем куриное филе на мясорубке. Отвариваем картофель в слегка подсоленной воде и мелко его нарезаем. Моем болгарский перец. Удаляем семена. Нарезаем его небольшой соломкой. Тщательно моем помидоры. Нарезаем их небольшими кубиками. Смешиваем фарш с овощами. Добавляем сметану и соль. Хорошенько всё перемешиваем. Начиняем лодочки из кабачков фаршем с овощами. Натираем твердый сыр на терке. Посыпаем им кабачки. Выкладываем лодочки на смазанный подсолнечным маслом противень. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 20–25 минут. Измельчаем зелень, посыпаем ею блюдо. Приятного аппетита!

Кабачки с крабовыми палочками

Список ингредиентов:

2 кабачка

500 г помидоров

500 г крабовых палочек

300 г твердого сыра

5 зуб. чеснока

100 г майонеза

1 пуч. петрушки

соль по вкусу

подсолнечное масло по вкусу

Способ приготовления:

Моем кабачки. Разрезаем их вдоль на 2 половины. Вынимаем мякоть. Тщательно моем помидоры и петрушку. Томаты нарезаем небольшими кусочками, зелень — мелко. Твердый сыр натираем на крупной терке. Крабовые палочки нарезаем соломкой. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. В глубокой емкости соединяем подготовленные ингредиенты для начинки. Добавляем соль и майонез. Тщательно всё перемешиваем. Фаршируем кабачки. Посыпаем их натертым сыром. Выкладываем лодочки на смазанный маслом противень и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 20 минут. Готово!

Кабачки с рыбой

Список ингредиентов:

2 кабачка

400 г риса

600 г филе карпа

майонез по вкусу

3 томата

100 г твердого сыра

0,5 ч. л. паприки

соль по вкусу

подсолнечное масло по вкусу

Способ приготовления:

Отвариваем рис и филе карпа до готовности. Рыбу нарезаем небольшими кубиками. Смешиваем ее с отварным рисом. Добавляем майонез, соль и паприку. Хорошенько перемешиваем. Моем кабачки. Разрезаем их вдоль пополам. Аккуратно удаляем мякоть. Фаршируем кабачки рисом с рыбой. Натираем на крупной терке твердый сыр. Посыпаем им лодочки. Выкладываем кабачки на противень, смазанный маслом. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 20 минут. Даем немного остыть и подаем к столу!

Кабачки с яйцом

Список ингредиентов:

1 кабачок

1 зуб. чеснока

2 яйца

300 г плавленого сыра

50 г грецких орехов

2 ст. л. майонеза

250 г томатной пасты

1 пуч. петрушки

подсолнечное мало по вкусу

вода по вкусу

150 г твердого сыра

Способ приготовления:

Отвариваем яйца вкрутую. Натираем их и плавленый сыр на крупной терке. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Измельчаем грецкие орехи и петрушку. Смешиваем яйца, сыр, чеснок и орехи с зеленью. Добавляем майонез. Хорошенько перемешиваем. Моем кабачки. Нарезаем их вдоль на тонкие слайсы. Выкладываем на край начинку. Заворачиваем в рулетик. Выкладываем их в форму для запекания. Смешиваем томатную пасту, подсолнечное масло с небольшим количеством воды. Полученной смесью заливаем кабачки. Натираем на крупной терке сыр. Посыпаем им овощные рулетики. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 15–20 минут. Готово!

Чтобы эти блюда получились более полезными, можете майонез заменить сметаной. С ней лодочки из кабачков выйдут вкусными и сочными. Понравились идеи для ужина из кабачка? Поделитесь ими со своими друзьями!

