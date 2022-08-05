Чем фаршировать кабачки: 4 удачных начинки

Не знаете, что делать со щедрым урожаем кабачков? Выход найден! Редакция «Со Вкусом» подготовила для вас оригинальные рецепты запеченных кабачков с начинкой. На их приготовление не потребуется много времени. Меньше чем за полчаса у вас на столе будет красоваться роскошный ужин из полезного овоща. Запоминайте, чем фаршировать кабачки, чтобы блюдо вышло сочным и ароматным!
Для идеального ужина, следует правильно подготовить основной ингредиент. Работать с ним нужно очень аккуратно. Кабачки необходимо разрезать вдоль на 2 половины, а затем уже можно приступать к удалению мякоти. Должны получиться красивые лодочки, которые останется лишь начинить и запечь.
Чем фаршировать кабачки: 4 лучших рецепта
Кабачки с курицей
Список ингредиентов:
- 2 кабачка
- 1 куриное филе
- 2 крупных картофелины
- 1 болгарский перец
- 2 средних томата
- 100 г твердого сыра
- 2 ст. л. сметаны
- соль по вкусу
- зелень по вкусу
- подсолнечное масло по вкусу
Способ приготовления:
- Хорошенько моем кабачки. Разрезаем их пополам вдоль. Аккуратно достаем мякоть.
- Перемалываем куриное филе на мясорубке.
- Отвариваем картофель в слегка подсоленной воде и мелко его нарезаем.
- Моем болгарский перец. Удаляем семена. Нарезаем его небольшой соломкой.
- Тщательно моем помидоры. Нарезаем их небольшими кубиками.
- Смешиваем фарш с овощами. Добавляем сметану и соль. Хорошенько всё перемешиваем. Начиняем лодочки из кабачков фаршем с овощами.
- Натираем твердый сыр на терке. Посыпаем им кабачки. Выкладываем лодочки на смазанный подсолнечным маслом противень. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 20–25 минут.
- Измельчаем зелень, посыпаем ею блюдо. Приятного аппетита!
Кабачки с крабовыми палочками
Список ингредиентов:
- 2 кабачка
- 500 г помидоров
- 500 г крабовых палочек
- 300 г твердого сыра
- 5 зуб. чеснока
- 100 г майонеза
- 1 пуч. петрушки
- соль по вкусу
- подсолнечное масло по вкусу
Способ приготовления:
- Моем кабачки. Разрезаем их вдоль на 2 половины. Вынимаем мякоть.
- Тщательно моем помидоры и петрушку. Томаты нарезаем небольшими кусочками, зелень — мелко.
- Твердый сыр натираем на крупной терке. Крабовые палочки нарезаем соломкой. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс.
- В глубокой емкости соединяем подготовленные ингредиенты для начинки. Добавляем соль и майонез. Тщательно всё перемешиваем. Фаршируем кабачки.
- Посыпаем их натертым сыром. Выкладываем лодочки на смазанный маслом противень и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 20 минут. Готово!
Кабачки с рыбой
Список ингредиентов:
- 2 кабачка
- 400 г риса
- 600 г филе карпа
- майонез по вкусу
- 3 томата
- 100 г твердого сыра
- 0,5 ч. л. паприки
- соль по вкусу
- подсолнечное масло по вкусу
Способ приготовления:
- Отвариваем рис и филе карпа до готовности.
- Рыбу нарезаем небольшими кубиками. Смешиваем ее с отварным рисом. Добавляем майонез, соль и паприку. Хорошенько перемешиваем.
- Моем кабачки. Разрезаем их вдоль пополам. Аккуратно удаляем мякоть.
- Фаршируем кабачки рисом с рыбой.
- Натираем на крупной терке твердый сыр. Посыпаем им лодочки.
- Выкладываем кабачки на противень, смазанный маслом. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 20 минут. Даем немного остыть и подаем к столу!
Кабачки с яйцом
Список ингредиентов:
- 1 кабачок
- 1 зуб. чеснока
- 2 яйца
- 300 г плавленого сыра
- 50 г грецких орехов
- 2 ст. л. майонеза
- 250 г томатной пасты
- 1 пуч. петрушки
- подсолнечное мало по вкусу
- вода по вкусу
- 150 г твердого сыра
Способ приготовления:
- Отвариваем яйца вкрутую. Натираем их и плавленый сыр на крупной терке.
- Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Измельчаем грецкие орехи и петрушку.
- Смешиваем яйца, сыр, чеснок и орехи с зеленью. Добавляем майонез. Хорошенько перемешиваем.
- Моем кабачки. Нарезаем их вдоль на тонкие слайсы. Выкладываем на край начинку. Заворачиваем в рулетик. Выкладываем их в форму для запекания.
- Смешиваем томатную пасту, подсолнечное масло с небольшим количеством воды. Полученной смесью заливаем кабачки.
- Натираем на крупной терке сыр. Посыпаем им овощные рулетики. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 15–20 минут. Готово!
Чтобы эти блюда получились более полезными, можете майонез заменить сметаной. С ней лодочки из кабачков выйдут вкусными и сочными. Понравились идеи для ужина из кабачка? Поделитесь ими со своими друзьями!
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