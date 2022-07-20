Чем больше пользователь страдал из-за клавиатуры-бабочки в MacBook, тем больше он получит. Apple выплатит 50 млн долларов в рамках судебного иска

Компания Apple выплатит 50 млн долларов в качестве мирового соглашения в рамках судебной тяжбы, касающейся её клавиатур-бабочек.





Один из коллективных исков, поданных в США, был удовлетворён. Пострадавшие получат от 50 до 395 долларов в зависимости от проблем, с которыми они столкнулись. Больше всего получат те, кому как минимум дважды меняли клавиатуру, но после этого она всё равно выходила из строя со временем.

При этом 30% от тех самых 50 млн не будут выплачены пострадавшим, а пойдут на оплату услуг адвокатов и другие расходы.

Клавиатура-бабочка использовалась Apple в её ноутбуках пять лет: с 2015 по 2020 год. За это время она показала себя, как достаточно ненадёжная. Apple в итоге признала проблему и даже расширила гарантийное обслуживание, но это не спасло её как минимум от трёх коллективных исков только в США.