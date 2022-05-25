Челябинцы пожелали пожарным и спасателям увеличения зарплаты

Между тем, как отметили сотрудники службы исследований HeadHunter, почти половина жителей Челябинской области (45%) уверены, что ежемесячная зарплата спасателей и пожарных должна быть больше ста тысяч рублей. Столько же опрошенных считают, что они должны получать не меньше 61 тысячи рублей в месяц.