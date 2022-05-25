Челябинцы пожелали пожарным и спасателям увеличения зарплаты

Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter соизмерили размер реальных зарплат работников экстренных служб с мнением жителей Челябинской области.
По данным HeadHunter, сейчас в регионе, как и по всей России, кандидатам на получение работы пожарного или спасателя работодатели готовы предложить среднюю зарплату в пределах от 32,6 до 37,9 тысячи рублей в месяц, сообщает «Вечерний Челябинск».
Между тем, как отметили сотрудники службы исследований HeadHunter, почти половина жителей Челябинской области (45%) уверены, что ежемесячная зарплата спасателей и пожарных должна быть больше ста тысяч рублей. Столько же опрошенных считают, что они должны получать не меньше 61 тысячи рублей в месяц.