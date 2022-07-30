Челябинский губернатор сделал выговор региональному министерству образования

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал внушение министерству образования. Причиной выговора стала нуждающаяся в ремонте аварийная школа, которую никак не приведут в порядок.
Как пишет ИА «УралПолит.Ru», здание общеобразовательного учреждения в поселке Боровое Чебаркульского района долгое время пребывает в аварийном состоянии, школа стала непригодной для проведения в ней занятий. Муниципальные власти и министерство образования игнорируют данную проблему, хотя из федерального бюджета можно взять деньги на ремонт учебного заведения, заявил глава Челябинской области.
Текслер предупредил министерских чиновников в последний раз и порекомендовал брать пример с более профессиональных и ответственных коллег из Кургана.