Челябинский губернатор сделал выговор региональному министерству образования

Как пишет ИА «УралПолит.Ru», здание общеобразовательного учреждения в поселке Боровое Чебаркульского района долгое время пребывает в аварийном состоянии, школа стала непригодной для проведения в ней занятий. Муниципальные власти и министерство образования игнорируют данную проблему, хотя из федерального бюджета можно взять деньги на ремонт учебного заведения, заявил глава Челябинской области.