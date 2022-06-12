Челябинские спасатели эвакуировали с тонущей лодки на Увильдах пару из Кургана

Сотрудники МЧС спасли из тонущей лодки пару из Кургана. Молодые люди отправились кататься по озеру Увильды и попали в беду, сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.
Установлено, что влюбленные во время отдыха на водоеме потеряли весло, в результате чего неуправляемое судно высокой волной и ветром стало уносить от берега. Внезапно лодка стала стравливать воздух. К тому же туристы были без спасательных жилетов, а температура воды в озере была не для купания.
Терпящие бедствие люди успели дозвониться в МЧС. Спустя 20 минут на место происшествия прибыли спасатели на моторной лодке. Они успели пересадить девушку к себе, а ее возлюбленного доставали уже из воды при помощи спасательного круга. Пострадавших передали медикам на берегу. Оба получили переохлаждение.