Челябинские спасатели эвакуировали с тонущей лодки на Увильдах пару из Кургана

Установлено, что влюбленные во время отдыха на водоеме потеряли весло, в результате чего неуправляемое судно высокой волной и ветром стало уносить от берега. Внезапно лодка стала стравливать воздух. К тому же туристы были без спасательных жилетов, а температура воды в озере была не для купания.