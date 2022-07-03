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Человек пропал при опрокидывании лодки на реке Нягань-Юган в ХМАО

Человек пропал при опрокидывании лодки на реке Нягань-Юган в ХМАО
pxhere.com

На реке Нягань-Юган в Ханты-Мансийском автономном округе произошло опрокидывание моторной лодки с шестью пассажирами. Выбраться на сушу удалось лишь пяти из них, передает региональное управление ХМАО.

Инцидент произошел сегодня ночью около поселка Полуденный. Предварительной причиной произошедшего спасатели называют неумелое маневрирование и превышение рекомендаций по числу пассажиров. Ведутся поиски пропавшего.

Похожий инцидент произошел ранее в Карелии. В результате опрокидывании моторной лодки на озере Нюк погиб человек, сообщал телеканал «360».

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