“Человек-катастрофа”: дочь Алека Болдуина осудила Эмбер Херд. Новые подробности громкого дела

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Эмбер Херд

Старшая дочь Алека Болдуина от Ким Бейсингер, Айрленд, высказала в соцсетях свое мнение об Эмбер Херд на фоне судебного разбирательства между актрисой и ее бывшем мужем Джонни Деппом, которое в настоящее время проходит в Вирджинии.

Я знаю таких женщин, как она. Они манипулятивные и холодные, они используют свою принадлежность к женскому полу, чтобы изобразить жертву и заставить весь мир осуждать мужчину. Потому что мы живем в обществе, где считается крутым говорить, какие мужчины плохие. Эмбер Херд — ужасный человек. Я надеюсь, Джонни вернет свою репутацию и свою жизнь. И что он снимется еще в пяти фильмах про пиратов.

Айрленд подчеркнула, что мужчины тоже бывают жертвами абьюзивного поведения, а Херд назвала “человеком-катастрофой”.

Айрленд Болдуин

Напомним, что Джонни Депп подал иск о клевете на 50 миллионов долларов в отношении своей бывшей жены из-за статьи, в которой та рассказала о пережитом домашнем насилии. Несмотря на то, что Херд не назвала имени человека, из-за которого пострадала, выводы были сделаны, и в результате Депп лишился многих рекламных контрактов и ролей в кино.

В апреле начались слушания по этому делу. На одном из последних заседаний суда Джонни рассказал о драках с Эмбер, инициатором которых, по его словам, была она, а также о ее угрозах покончить с собой, если актер решит с ней расстаться.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Как сообщает Insider, сторона актрисы в свою очередь предоставила видео, на котором нетрезвый Депп громит шкафы на кухне в поисках бокала для вина, сопровождая эти действия ругательствами. Актриса записала мужа на видео тайком в 2016 году — запись обрывается на моменте, когда Депп замечает скрытую камеру.

Очевидно, я был не в лучшем расположении духа. Но тот факт, что моя вторая половина нелегально записывала меня на видео — что ж, это соотносится со всеми прочими фотографиями и записями, которые она сделала. Самое интересное, что она пыталась скрыть это от меня, а в конце засмеялась. Так что, да, я напал на парочку кухонных шкафов, но, как видите, мисс Херд я не трогал,

— сказал Депп, отвечая на вопросы адвоката об этом инциденте.

Тем временем у общественности появился новый повод усомниться в заявлениях Эмбер Херд — дело в том, что актрису поймал на лжи косметический бренд. На заседании суда адвокат Эмбер сказал, что она пользовалась палеткой консилеров Milani Cosmetics, чтобы скрыть следы побоев. Однако представители бренда тут же выступили с опровержением в соцсетях, сообщив, что искомая палетка появилась на прилавках уже после того, как Эмбер Херд и Джонни Депп расстались.

Судебный процесс между бывшими супругами будет продолжаться около шести недель. На заседаниях суда дадут свидетельские показания медийные личности — например, Илон Маск и Джеймс Франко, которые в свое время встречались с Эмбер.