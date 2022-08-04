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Человеческие останки нашли в лесу около поселка Уптар в Магаданской области

Человеческие останки нашли в лесу около поселка Уптар в Магаданской области
pxhere.com

В лесу Магаданской области обнаружили скелетированные останки человека. По данному факту организована доследственная проверка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления СК.

Останки нашли днем 3 августа в лесу около поселка Уптар. Рядом со скелетом лежала серо-зеленая утепленная куртка с розовым подкладом, синие джинсы, коричневые ботинки и черная кепка с трикотажным верхом.

В настоящий момент кости находятся в морге на экспертизе, которая поможет выяснить личность погибшего человека и причины его смерти. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее человеческие останки обнаружили в поселке Левашово Ленобласти. Скелет находился в неиспользуемой хозяйственной постройке, сообщал телеканал «360».

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RusNewsToday24
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