Человеческие останки нашли в лесу около поселка Уптар в Магаданской области

В лесу Магаданской области обнаружили скелетированные останки человека. По данному факту организована доследственная проверка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления СК.
Останки нашли днем 3 августа в лесу около поселка Уптар. Рядом со скелетом лежала серо-зеленая утепленная куртка с розовым подкладом, синие джинсы, коричневые ботинки и черная кепка с трикотажным верхом.
В настоящий момент кости находятся в морге на экспертизе, которая поможет выяснить личность погибшего человека и причины его смерти. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство).
Ранее человеческие останки обнаружили в поселке Левашово Ленобласти. Скелет находился в неиспользуемой хозяйственной постройке, сообщал телеканал «360».