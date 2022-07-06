Человеческие останки нашли в лесу около дороги в Новосибирской области

В Новосибирской области правоохранители в обстоятельствах и причинах смерти человека, чьи останки обнаружили в лесополосе. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба регионального СК.
Человеческий скелет нашли 3 июля в лесу у дороги недалеко от поселка городского типа Коченево. Предположительно, останки принадлежат женщине. Сейчас эксперты занимаются установлением ее личности и возраста. Результаты впоследствии будут проверять по базе данных без вести пропавших.
Похожий инцидент произошел ранее в подмосковном Королеве. Там человеческие останки нашли на месте строительства нового жилого комплекса, сообщало РИАМО.