Человеческие останки нашли в лесу около дороги в Новосибирской области

Человеческий скелет нашли 3 июля в лесу у дороги недалеко от поселка городского типа Коченево. Предположительно, останки принадлежат женщине. Сейчас эксперты занимаются установлением ее личности и возраста. Результаты впоследствии будут проверять по базе данных без вести пропавших.