Чекунков отметил готовность России к разумному диалогу по развитию Арктики

Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция ранее заявили о приостановке участия во всех мероприятиях Арктического совета. По словам министра, таким образом западные «партнеры» политизировали площадку, от которой зависит будущее всей планеты. Однако Россия по-прежнему готова вернуться к нормальному сотрудничеству, когда стороны выразят такое желание, передает «Политика Сегодня», входящая в Медиагруппу «Патриот».