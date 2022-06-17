Чекунков отметил готовность России к разумному диалогу по развитию Арктики

Россия остается открытой к разумному диалогу со всеми сторонами несмотря на отказ западных «партнеров» участвовать в заседаниях Арктического совета под председательством РФ. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков на полях ПМЭФ-2022.
Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция ранее заявили о приостановке участия во всех мероприятиях Арктического совета. По словам министра, таким образом западные «партнеры» политизировали площадку, от которой зависит будущее всей планеты. Однако Россия по-прежнему готова вернуться к нормальному сотрудничеству, когда стороны выразят такое желание, передает «Политика Сегодня», входящая в Медиагруппу «Патриот».
«При этом мы остаемся открытыми и будем восстанавливать диалог со всеми разумными сторонами, которые, минуя вот эти сиюминутные нервные действия, будут готовы вернуться к нормальному сотрудничеству», — отметил Чекунков.
Если же «партнеры» не будут готовы, то Россия сможет развивать Арктику самостоятельно, уверен министр. Для обустройства северных регионов стране хватает как сил, так и компетенции.