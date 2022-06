чехол с чеком и футляр-кружка Samsung в стиле Starbucks

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Компания Samsung Electronics объявила о сотрудничестве с американской компанией Starbucks, знаменитой сетью одноимённых кофеен.





В рамках сотрудничества компании представили коллекцию аксессуаров в едином стиле. Коллекция Galaxy x Starbucks включает в себя четыре чехла для телефонов и два чехла для наушников.

Чехол для стандартного Samsung Galaxy S22 представляет собой простую тёмно-зелёную обложку с небольшим логотипом Starbucks и слоганом Count Stars In Your Galaxy («Считайте звёзды в вашей Галактике»), тогда как вариант Plus получил более светлый зелёный дизайн, вдохновлённый фартуком бариста, с крупным вышитым логотипом в центре. Galaxy S22 Ultra получил два варианта чехлов со встроенными ремешками, один из которых стилизован под чек.





Один из чехлов для наушников Samsung Galaxy Buds2 довольно прост — его основные отличия — тёмно-зелёный цвет и логотип Starbucks. Зато второй интереснее — он выполнен в виде белой кофейной чашки Starbucks, дополненной латте-артом сверху. Samsung отмечает, что эти чехлы подходят как Galaxy Buds2, так и Galaxy Buds Live и Galaxy Buds Pro.





Коллекция пока заявлена как эксклюзив для Кореи, продажи стартуют 28 июня, но цены пока не названы.

Напомним, Starbucks объявила об уходе из России в марте.

На прошлой неделе появились сообщения о начале продаж в России смартфонов и другой техники по параллельному импорту, включая Samsung, Apple, Sony и другие бренды.