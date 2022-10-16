Чехлы с 5G для Huawei Mate 50 подешевели в Китае, а Huawei, кажется, почти решила проблему с дефицитом новых флагманов

Запуск новых флагманов Huawei Mate 50 на домашнем рынке сопровождался большим ажиотажем – настолько, что многие версии сразу же и раскупили. В частности, это касалось Mate 50 RS Porsche Design и Mate 50 Pro Kunlun Edition. Сейчас ситуация с поставками телефонов стабилизировалась.

Как сообщается, в Китае без проблем можно купить Mate 50E, который только-только поступил в продажу, Mate 50 и Mate 50 Pro. Ситуация с поставками Mate 50 Pro Kunlun Edition тоже сильно улучшилась, и еще лучше она станет к концу месяца. По сути, в дефиците по-прежнему только Mate 50 RS Porsche Design, но эта модель и так выпускается очень ограниченным количеством.

Вместе с тем, в Китае значительно подешевели чехлы для Mate 50, реализующиеся связь 5G. Так, если ранее за такой чехол для Mate 50 Pro просили около 110 долларов, то сейчас аксессуар можно приобрести за 30-55 долларов в зависимости от торговой площадки. Для флагмана линейки, Mate 50 RS Porsche Design, за 5G-чехолсейчас просят всего 82 доллара.





Напомним, чехол содержит в себе чип UNISOC UDX710 5G с двухъядерным CPU Arm Cortex-A55 частотой 1,35 ГГц и модем 5G, позволяющий загружать данные со скоростью 1,9 Гбит/с. Подключается чехол к порту USB смартфона.