Чехия выразила готовность обучать украинских военных владению новой техникой

Согласно полученной информации, программа подготовки украинских националистов была выстроена таким образом, что они с нуля научились работать с новым иностранным вооружением.

Ранее в Великобритании украинские военные закончили обучение на ускоренных курсах по навыкам владения и применения реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гаубиц.

Власти Чехии выразили готовность организовать в стране обучающие курсы для военных ВСУ по владению новым вооружением. Об этом сообщила глава чешского минобороны Яна Чернохова.