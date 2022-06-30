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Чехия выразила готовность обучать украинских военных владению новой техникой

Чехия выразила готовность обучать украинских военных владению новой техникой
Федеральное агентство новостей

Власти Чехии выразили готовность организовать в стране обучающие курсы для военных ВСУ по владению новым вооружением. Об этом сообщила глава чешского минобороны Яна Чернохова.

Ранее в Великобритании украинские военные закончили обучение на ускоренных курсах по навыкам владения и применения реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гаубиц.

Согласно полученной информации, программа подготовки украинских националистов была выстроена таким образом, что они с нуля научились работать с новым иностранным вооружением.

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RusNewsToday24
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