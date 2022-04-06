Чехия укрепила украинскую армию танками Т-72 и БМП

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Прага поставила Киеву очередную партию
военной помощи, в которую вошли БМП и танки Т-72. Соответствующее заявление
сделал глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей
Бенешик.
Во вторник на чешском телевидении
уточнили, что власти направили на Украину неиспользуемые своей армией танки и
БМП. Таким образом минобороны Чехии предоставило украинской стороне военную
поддержку, о которой союзники договорились в рамках Североатлантического
альянса.
«Были зафиксированы поставки (Украине)
чешских БМП и танков T-72. Министр обороны Яна Чернохова заслуживает большой
похвалы, это то, в чем сейчас действительно нуждается тяжело сражающаяся
украинская армия. Я верю, что можно будет продолжить эти поставки», — написал
Бенешик в своем профиле в Twitter.
В свою очередь Чернохова новые поставки техники на Украину не подтвердила. Глава МО подчеркивала,
что Прага снабжает Киев основными военными материалами.