Чехия укрепила украинскую армию танками Т-72 и БМП

«Были зафиксированы поставки (Украине)

чешских БМП и танков T-72. Министр обороны Яна Чернохова заслуживает большой

похвалы, это то, в чем сейчас действительно нуждается тяжело сражающаяся

украинская армия. Я верю, что можно будет продолжить эти поставки», — написал

Бенешик в своем профиле в Twitter.