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    Чехия укрепила украинскую армию танками Т-72 и БМП

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress/Pavel Nemecek

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    globallookpress/Pavel Nemecek

    Прага поставила Киеву очередную партию
    военной помощи, в которую вошли БМП и танки Т-72. Соответствующее заявление
    сделал глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей
    Бенешик.

    Во вторник на чешском телевидении
    уточнили, что власти направили на Украину неиспользуемые своей армией танки и
    БМП. Таким образом минобороны Чехии предоставило украинской стороне военную
    поддержку, о которой союзники договорились в рамках Североатлантического
    альянса.

    «Были зафиксированы поставки (Украине)
    чешских БМП и танков T-72. Министр обороны Яна Чернохова заслуживает большой
    похвалы, это то, в чем сейчас действительно нуждается тяжело сражающаяся
    украинская армия. Я верю, что можно будет продолжить эти поставки», — написал
    Бенешик в своем профиле в Twitter.

    В свою очередь Чернохова новые поставки техники на Украину не подтвердила. Глава МО подчеркивала,
    что Прага снабжает Киев основными военными материалами.

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