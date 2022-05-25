Чехия отправила на Украину эскадрилью советских вертолетов Ми-24

Чешские власти передали Украине эскадрилью советских вертолетов Ми-24, сообщает американское издание The Wall Street Journal.
По данным СМИ, поставки связаны с попытками помочь Украине защитить свое воздушное пространство. Точное количество переданных Киеву машин не раскрывается, однако Прага готова и дальше снабжать украинские ВВС вертолетами при условии, что США помогут ей восполнить авиапарк.
Вместе с тем Чехия разрешила украинским военным использовать свою территорию для переправки боевой техники на ремонт. Аналогичное решение приняли власти Словакии.