Чехия отправила на Украину эскадрилью советских вертолетов Ми-24

По данным СМИ, поставки связаны с попытками помочь Украине защитить свое воздушное пространство. Точное количество переданных Киеву машин не раскрывается, однако Прага готова и дальше снабжать украинские ВВС вертолетами при условии, что США помогут ей восполнить авиапарк.