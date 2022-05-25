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Чехия отправила на Украину эскадрилью советских вертолетов Ми-24

Чехия отправила на Украину эскадрилью советских вертолетов Ми-24
Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press

Чешские власти передали Украине эскадрилью советских вертолетов Ми-24, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

По данным СМИ, поставки связаны с попытками помочь Украине защитить свое воздушное пространство. Точное количество переданных Киеву машин не раскрывается, однако Прага готова и дальше снабжать украинские ВВС вертолетами при условии, что США помогут ей восполнить авиапарк.

Вместе с тем Чехия разрешила украинским военным использовать свою территорию для переправки боевой техники на ремонт. Аналогичное решение приняли власти Словакии.

Ми-24 Украина Чехия
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