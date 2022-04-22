Чехия и США заинтересованы в заключении договора о военном сотрудничестве

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Министр обороны Чехии Яна Чернохова ранее посетила
Вашингтон. В ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином стороны
подтвердили заинтересованность в договоре о военном сотрудничестве стран. Об
этом передает местное телевидение со ссылкой на источники в делегации.
Отмечается, что потенциальный договор Чехии и США будет
носить «более общий характер». Так, стороны не будут регламентировать число
отправленных в Прагу военнослужащих. Кроме того, опускается момент о создании
базы США на территории Чехии.
«Главы минобороны США и Чехии подтвердили намерение
заключить договор о военном сотрудничестве между обеими странами (Defense
Cooperation Agreement), который есть у Вашингтона с большинством других
государств-членов НАТО», — сообщило Чешское телевидение.
В ходе встречи Ллойд и Чернохова также договорились о
поставках вертолетов в Чехию. Были затронуты и другие вопросы, связанные с
модернизацией армии.
Известно, что власти Чехии рассматривают введение эмбарго на
российских газ. Однако таких решений опасаются граждане страны, которые могут
замерзнуть уже следующей зимой, передает URA.RU.