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    Чехия и США заинтересованы в заключении договора о военном сотрудничестве

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Чехия и США заинтересованы в заключении договора о военном сотрудничестве

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    Pixabay.com

    Министр обороны Чехии Яна Чернохова ранее посетила
    Вашингтон. В ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином стороны
    подтвердили заинтересованность в договоре о военном сотрудничестве стран. Об
    этом передает местное телевидение со ссылкой на источники в делегации.

    Отмечается, что потенциальный договор Чехии и США будет
    носить «более общий характер». Так, стороны не будут регламентировать число
    отправленных в Прагу военнослужащих. Кроме того, опускается момент о создании
    базы США на территории Чехии.

    «Главы минобороны США и Чехии подтвердили намерение
    заключить договор о военном сотрудничестве между обеими странами (Defense
    Cooperation Agreement), который есть у Вашингтона с большинством других
    государств-членов НАТО», — сообщило Чешское телевидение.

    В ходе встречи Ллойд и Чернохова также договорились о
    поставках вертолетов в Чехию. Были затронуты и другие вопросы, связанные с
    модернизацией армии.

    Известно, что власти Чехии рассматривают введение эмбарго на
    российских газ. Однако таких решений опасаются граждане страны, которые могут
    замерзнуть уже следующей зимой, передает URA.RU.

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