Чехия хочет занять место России в Совете ООН по правам человека

Среди стран, которые отказались принимать участие в голосовании по резолюции о приостановке членства России в СПЧ ООН, были Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика и Монголия. В тот же список вошли Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.