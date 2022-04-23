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    Чехия хочет занять место России в Совете ООН по правам человека

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Чехия хочет занять место России в Совете ООН по правам человека

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    Pixabay.com

    Чехия подала заявку на вступление в Совет ООН по правам человека. Она готова занять место России в организации, о чем заявили в чешском МИД.

    Генассамблея ООН в начале апреля приостановила участие России в СПЧ ООН из-за спецоперации на Украине. За соответствующую резолюцию высказались 93 страны, против проголосовали 24 государства и еще 58 воздержались.

    «Чешская Республика хочет заменить Россию в Совете, мы только что подали свою кандидатуру. Поддержка прав человека является приоритетом чешского правительства», — заявили в МИД Чехии.

    Среди стран, которые отказались принимать участие в голосовании по резолюции о приостановке членства России в СПЧ ООН, были Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика и Монголия. В тот же список вошли Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.

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