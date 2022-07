Чего боятся мошки и комары: 2 народных средства

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Бессонные летние ночи — неизменная особенность прихода теплой поры. К сожалению, лишиться сна можно не только из-за веселых долгих гуляний, причиной способны стать и несносные насекомые. Именно они мешают спать, залетая в дом, жужжа на ухо. Если вам надоели мошки и комары, беснующиеся в вашем доме по ночам, пора от них избавляться.

Для этого пригодятся два эффективных народных метода. Они работают куда лучше покупных репеллентов, в состав которых входят химические вещества. Подойдите к отпугиванию назойливых насекомых экологично!

Мошки и комары: как от них избавиться

Средство для окон

Настежь распахнутые окна — единственное спасение в жаркую погоду. Когда приходит ночь, открываются форточки, и в дом заходит свежий летний ветер, но вместе с ним проникают комары и мошкара. Чтобы этого впредь не случалось, приготовьте самодельное отпугивающее средство.

В небольшую емкость налейте 20 мл камфорного спирта, который можно купить в любой аптеке. Добавьте 4 бутона сушеной гвоздики и измельченный лавровый лист. Полученную смесь оставьте на 48 часов для настаивания. Получится раствор с резким, но в то же время приятным запахом. Перелейте его в бутылочку с пульверизатором и обработайте им места на окнах, где крепится москитная сетка. Делайте это очень аккуратно. Распылите настой и на саму сетку. Готово!

Подготовка помещения

В процессе обработки окон раствором из гвоздики вы можете заметить небольшие щели между рамой и москитной сеткой. Для лучшего эффекта залепите их клейкой лентой, которую легко найти в строительном магазине. Так даже самая мелкая букашка не сможет пробраться в дом.

Средство для кожи

Для отпугивания жадных кровопийц стоит приготовить еще одну настойку, которую следует наносить непосредственно на кожу. В небольшую стеклянную емкость влейте 100 мл водки и добавьте 10 сушеных гвоздик. Оставьте в темном сухом месте на неделю. После того как смесь настоится, она приобретет красивый насыщенный цвет.

Перелейте раствор в чистую емкость с распылителем. Наносите его на открытые части тела. Делать это можно как дома, так и на природе. Если у вас запланирован пикник, бутылочка с таким чудо-средством уж точно не будет лишней. Возьмите ее с собой и отдохните без страха быть искусанным.

С помощью этих народных способов вы увидите, что можно спокойно сидеть и спать летними вечерами, не раздражаясь из-за назойливых насекомых. А вам доводилось ранее готовить самодельные репелленты? Поделитесь своим опытом!

