Чеченские военные назвали стабильной обстановку в районе Рубежного на западе ЛНР

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Обстановка в городе Рубежное на западе Луганской Народной
Республики остается стабильной, сообщает РИА Новости, ссылаясь на военнослужащих
из Чечни.
По информации одного из солдат, полк спецназначения имени
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова продолжает выполнять задачи в населенном
пункте.
«Обстановка нормальная. Стабильная. На войне как на войне», —
сказал военный.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Рубежное
полностью освобожден от украинских войск и националистических формирований. На на
этом фоне при въезде в город поднят флаг Российской Федерации.
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