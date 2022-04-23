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    Чеченские военные назвали стабильной обстановку в районе Рубежного на западе ЛНР

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Чеченские военные назвали стабильной обстановку в районе Рубежного на западе ЛНР

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    Федеральное агентство новостей

    Обстановка в городе Рубежное на западе Луганской Народной
    Республики остается стабильной, сообщает РИА Новости, ссылаясь на военнослужащих
    из Чечни.

    По информации одного из солдат, полк спецназначения имени
    Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова продолжает выполнять задачи в населенном
    пункте.

    «Обстановка нормальная. Стабильная. На войне как на войне», —
    сказал военный.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Рубежное
    полностью освобожден от украинских войск и националистических формирований. На на
    этом фоне при въезде в город поднят флаг Российской Федерации.

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