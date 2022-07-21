Часы Apple Watch спасли очередную жизнь, причём на сей раз они помогли диагностировать опухоль

В Сети опубликована очередная история о том, как часы Apple Watch спасли человеку жизнь. Но новая история достаточно необычная из-за болезни, которую удалось выявить благодаря часам.





67-летняя Ким Дурки (Kim Durkee) из штата Мэн в какой-то момент столкнулась, как она думала, с неисправностью часов. В течение двух ночей в мае часы будили женщину, сообщая о мерцательной аритмии. По какой-то причине владелица часов считала, что это ошибка или программный сбой. Но на третью ночь показатели стали слишком высокими, и женщина решила всё же обратиться в больницу. Как она рассказала, если бы врачи сказали, что ей не о чем беспокоиться, она бы выбросила часы.

Однако врачи не просто подтвердили наличие проблемы. Оказалось, что аритмия является лишь следствием куда более серьёзной болезни. У женщины диагностировали миксому, из-за которой сердце и начало работать со сбоями. При этом никаких других симптомов, кроме аритмии, у женщины не было.

Несмотря на то, что сама по себе миксома является доброкачественной опухолью, она может привести к серьёзным проблемам с сердцем и даже смерти. Да, часы Apple, само собой, не способны диагностировать опухоли, однако, как видим, в данном случае косвенно произошло именно это, что и спасло владелице часов жизнь.