Частота GPU Sapphire Radeon RX 6950 XT Toxic превысит 2,5 ГГц

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Компания Sapphire готовит топовую видеокарту Radeon RX 6950 XT Toxic. Модель будет венцом линейки Sapphire до выхода нового поколения, хотя сейчас речь идёт о карте с воздушным охлаждением, а может выйти ещё и модификация с жидкостным.





В любом случае, уже обычная Toxic предложит частоту GPU до 2565 МГц, то является очень высоким значением, учитывая огромный GPU. В частности, это на 315 МГц выше, чем референсная частота RX 6900 XT! Как мы уже говорили вчера, за это придётся заплатить дополнительным энергопотреблением. Для карты Sapphire значение TGP может достигать 346 Вт.

Также выпустит Sapphire и другие обновлённые модели. Источник говорит о RX 6950 XT Nitro+/Nitro+ SE, а также моделях Nitro+ для RX 6650 XT и RX 6750 XT.

Напомним, обновлённые карты AMD выйдут уже 10 мая.