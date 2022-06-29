Частный самолет и гламурный кемпинг: Ким Кардашьян показала, как ее дочь Норт отпраздновала день рождения в “лагере”

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Максвелл Дрю и Норт Уэст

Ким Кардашьян поделилась в инстаграме* фотографиями с дня рождения старшей дочери Норт — 15 июня девочке исполнилось девять лет. В честь праздника Ким организовала для дочери путешествие: Норт с подружками и (под присмотром взрослых) на частном самолете отправились на природу, чтобы провести несколько дней в “лагере”.

Праздник начался уже на борту самолета: у трапа пассажиров встречали воздушные шары и табличка “Лагерь Норт”, а внутри джет был украшен подушками в виде бревен и искусственной паутиной. Все потому, что Норт очень нравятся истории о диких местах, и праздник решили сделать тематическим — сама Ким сказала, что он был посвящен “жуткой дикой природе”.

Отдыхать от цивилизации Норт отправилась вместе с восемью подружками, среди которых были ее двоюродная сестра Пенелопа Дисик, дочь Кортни Кардашьян, и Максвелл Дрю — дочь Джессики Симпсон.

Девочки ходили в походы, покоряли навесной мост, катались на лодке и вейкборде. Были и другие развлечения: по инициативе Норт все прошли мастер-класс по созданию устрашающего грима.

Норт очень хорошо рисует раны и шрамы, у нее это действительно получается, она брала специальные занятия для этого. Ей хотелось научить своих подружек делать такой же грим, поэтому мы организовали там для девочек мастер-класс: у них были головы манекенов, на которых они учились делать различные спецэффекты,

— ранее рассказала Ким в эфире The Tonight Show Джимми Фэллона.

Ночевала компания детей не в отеле, а в импровизированном гламурном кемпинге: в доме создали подобие палаточного лагеря, только повышенного комфорта. Здесь девочки, одетые в одинаковые пижамы, проводили вечера за угощениями и играми.



Норт Уэст с друзьями





Обсуждая эти фотографии с дня рождения Норт, фолловеры Ким отметили, что девочка живет по-настоящему роскошной жизнью и ей очень повезло с родителями.

Норт — старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, помимо нее у бывших супругов еще трое детей: шестилетний Сейнт, четырехлетняя Чикаго и трехлетний Псалм (двое младших детей рождены от суррогатных матерей).

* Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)