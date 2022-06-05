Часть российских пенсионеров может рассчитывать на допвыплату в 7200 рублей

Россияне, которым исполнилось 80 лет, могут рассчитывать на прибавку к выплатам, сообщает PRIMPRESS.
Пенсионный фонд России (ПФР) уточняет, что определенная правительством индексация коснется в том числе страховой выплаты по старости.
«С 1 июня такая выплата составит уже 7220 рублей. И именно на такой размер теперь будут увеличиваться пенсии для пожилых граждан, которые достигают возраста 80 лет. По закону тем, кто получает страховую пенсию по старости и достигает такого возраста, фиксированная выплата к пенсии увеличивается вдвое», — говорится в материале.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление об индексации с 1 июня минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам.