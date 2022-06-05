Часть российских пенсионеров может рассчитывать на допвыплату в 7200 рублей

«С 1 июня такая выплата составит уже 7220 рублей. И именно на такой размер теперь будут увеличиваться пенсии для пожилых граждан, которые достигают возраста 80 лет. По закону тем, кто получает страховую пенсию по старости и достигает такого возраста, фиксированная выплата к пенсии увеличивается вдвое», — говорится в материале.