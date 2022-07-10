Часть пожилых россиян смогут получить 5 тысяч рублей с 11 июля

«Например, в Пензенской области было принято решение о введении выплаты за длительный брак в размере 5 тысяч рублей. Получить деньги могут пенсионеры, которые живут вместе 50 лет и более. Причем, важно, чтобы такой брак был зарегистрирован официально в соответствующих органах ЗАГС», — пояснила Киреева.