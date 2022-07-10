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Часть пожилых россиян смогут получить 5 тысяч рублей с 11 июля

Часть пожилых россиян смогут получить 5 тысяч рублей с 11 июля
Федеральное агентство новостей

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, какая категория пенсионеров может рассчитывать на единовременную выплату в 5 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.

Новая выплата будет производиться на региональном уровне, отметила эксперт. Пенсионеры, которые живут в браке несколько десятилетий, могут получить денежные средства уже со следующей недели, подав соответствующее заявление.

«Например, в Пензенской области было принято решение о введении выплаты за длительный брак в размере 5 тысяч рублей. Получить деньги могут пенсионеры, которые живут вместе 50 лет и более. Причем, важно, чтобы такой брак был зарегистрирован официально в соответствующих органах ЗАГС», — пояснила Киреева.

А вот пенсионеры в Ленинградской области могут получить за каждый прожитый год совместной жизни тысячу рублей: минимальная сумма 50 тысяч рублей, максимальная — 75 тысяч рублей.

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