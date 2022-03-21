«Часть плана Путина»: В Fox News объяснили, какой геополитический сигнал послала РФ, применив «Кинжал» на Украине

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Журналисты Fox News объяснили, какой геополитический сигнал послала Россия, применив ракету «Кинжал» на Украине для уничтожения подземного склада боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области.

Россия послала НАТО сигнал, применив ракету «Кинжал» на Украине. Об этом говорится в очередной публикации американского издания Fox News. Напомним, Вооруженные силы России 18 марта уничтожили подземный склад боеприпасов украинских войск в Ивано-Франковской области, применив гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

Как подчеркивают авторы публикации, ВС РФ впервые применили подобное вооружение в ходе спецоперации. В связи с чем, журналисты издания обратились за комментарием к бывшему офицеру военной разведки США Ребекке Коффлер. По ее мнению, запуск ракеты «Кинжал» – это часть «стратегического плана Путина». Также она заявила, что даже простое предположение о запуске такого оружия является значительным.

«Это (применение гиперзвуковой ракеты – прим.ред.) меняет правила игры в геополитической сфере, потому что Москва пытается отправить стратегическое сообщение», – заявила Коффлер.

Как напоминают аналитики Fox News, гиперзвуковые ракеты – одно из самых современных вооружений в мире на сегодняшний день. Комплекс «Кинжал» запускается с самолета МиГ-31К и способен двигаться в 10 раз быстрее скорости звука. Дальность поражения при этом составляет две тысячи километров.

По словам Ребекки Коффлер, запустив эту ракету, Россия дала четкий сигнал США и НАТО, что в ее распоряжении всё-таки имеется гиперзвуковое оружие, которое она может применить в случае необходимости. «Россия могла использовать какую-то другую ракету, но выбор пал на гиперзвуковую. Таким образом, стратегический сигнал заключается в том, что у них есть это оружие», – утверждает бывший офицер. Также Коффлер обратила особое внимание на то, что ракета «Кинжал» может иметь два типа боевой части: с обычной боевой частью и ядерной. По словам бывшей разведчицы, это также имеет важное значение. «Москва, возможно, запустила гиперзвуковую ракету, чтобы заставить нас (США и НАТО – прим.ред.) отступить. Чтобы удержать нас от вмешательства в события на Украине», – пояснила Ребекка Коффлер. Ранее интернет издание RNT24 сообщало, что Литовкин объяснил, почему ВС РФ впервые применили комплекс «Кинжал»

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