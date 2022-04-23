«Часть моей боли»: политолог Сосновский рассказал, как немцев лишили права знать о спецоперации РФ

«Нет, в Германии этого не понимают. И это часть моей боли.

Потому что я понимаю. Я пытаюсь здесь что-то рассказать и понимаю, что, когда я

рассказываю что-то про них, здесь тоже меня до конца не понимают, потому что

это другой менталитет. А сегодняшнее отношение, сегодняшнее информационное поле

Германии просто таково, что в нем вообще нет места России. Поэтому этот вопрос

не имеет смысла. Они этого не знают», — констатировал Сосновский.