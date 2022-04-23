«Часть моей боли»: политолог Сосновский рассказал, как немцев лишили права знать о спецоперации РФ

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Жители Германии находятся в информационном вакууме западной
пропаганды, поэтому не имеют возможности составить собственное мнение о
событиях на Украине, заявил политолог и журналист из ФРГ Александр Сосновский,
передает ФБА
«Экономика сегодня».
Сосновский стал гостем одного из ток-шоу на российском
телевидении. Ведущий поинтересовался, знают и понимают ли немцы, что 80%
россиян поддерживают спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
По словам журналиста, даже когда он лично пытается объяснить позицию РФ своим
знакомым, нередко встречает стену непонимания в силу разницы менталитетов и
активной пропаганды в местных СМИ. Как признался политолог, это причиняет ему
боль.
«Нет, в Германии этого не понимают. И это часть моей боли.
Потому что я понимаю. Я пытаюсь здесь что-то рассказать и понимаю, что, когда я
рассказываю что-то про них, здесь тоже меня до конца не понимают, потому что
это другой менталитет. А сегодняшнее отношение, сегодняшнее информационное поле
Германии просто таково, что в нем вообще нет места России. Поэтому этот вопрос
не имеет смысла. Они этого не знают», — констатировал Сосновский.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал
оснастить Украину «так, чтобы безопасность была гарантирована».