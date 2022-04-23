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    «Часть моей боли»: политолог Сосновский рассказал, как немцев лишили права знать о спецоперации РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Часть моей боли»: политолог Сосновский рассказал, как немцев лишили права знать о спецоперации РФ

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    Жители Германии находятся в информационном вакууме западной
    пропаганды, поэтому не имеют возможности составить собственное мнение о
    событиях на Украине, заявил политолог и журналист из ФРГ Александр Сосновский,
    передает ФБА
    «Экономика сегодня».

    Сосновский стал гостем одного из ток-шоу на российском
    телевидении. Ведущий поинтересовался, знают и понимают ли немцы, что 80%
    россиян поддерживают спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
    По словам журналиста, даже когда он лично пытается объяснить позицию РФ своим
    знакомым, нередко встречает стену непонимания в силу разницы менталитетов и
    активной пропаганды в местных СМИ. Как признался политолог, это причиняет ему
    боль.

    «Нет, в Германии этого не понимают. И это часть моей боли.
    Потому что я понимаю. Я пытаюсь здесь что-то рассказать и понимаю, что, когда я
    рассказываю что-то про них, здесь тоже меня до конца не понимают, потому что
    это другой менталитет. А сегодняшнее отношение, сегодняшнее информационное поле
    Германии просто таково, что в нем вообще нет места России. Поэтому этот вопрос
    не имеет смысла. Они этого не знают», — констатировал Сосновский.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал
    оснастить Украину «так, чтобы безопасность была гарантирована».

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