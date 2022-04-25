Часть компаний в России отказалась от использования дефицитных компонентов

Объем таких компаний составляет около 10%. При этом почти

половина производителей малого и среднего бизнеса в России (48%) использует для

своей деятельности иностранные комплектующие, оборудование и ПО. Для того чтобы

решить проблемы с поставками, 25% предпринимателей ищут новых поставщиков в РФ,

23% — в дружественных странах.