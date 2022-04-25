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    Часть компаний в России отказалась от использования дефицитных компонентов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Часть компаний в России отказалась от использования дефицитных компонентов

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    pxhere.com/PD

    Предприниматели в России отказываются предоставлять товары
    или услуги, для производства которых необходимы дефицитные или исчезнувшие с российского
    рынка иностранные комплектующие, следует из результатов
    опроса аналитического центра НАФИ, сообщает РБК.

    Объем таких компаний составляет около 10%. При этом почти
    половина производителей малого и среднего бизнеса в России (48%) использует для
    своей деятельности иностранные комплектующие, оборудование и ПО. Для того чтобы
    решить проблемы с поставками, 25% предпринимателей ищут новых поставщиков в РФ,
    23% — в дружественных странах.

    «16% опрошенных считают, что восполнить поставки необходимых
    комплектующих сможет Китай, 4% рассчитывают наладить поставки из Юго-Восточной
    Азии, по 3% — договориться с поставщиками из Индии и СНГ», — говорится в исследовании. 

    Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что поиски
    новых поставщиков импорта могут занимать до нескольких месяцев, передает «ФедералПресс».

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