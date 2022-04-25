Часть компаний в России отказалась от использования дефицитных компонентов

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Предприниматели в России отказываются предоставлять товары
или услуги, для производства которых необходимы дефицитные или исчезнувшие с российского
рынка иностранные комплектующие, следует из результатов
опроса аналитического центра НАФИ, сообщает РБК.
Объем таких компаний составляет около 10%. При этом почти
половина производителей малого и среднего бизнеса в России (48%) использует для
своей деятельности иностранные комплектующие, оборудование и ПО. Для того чтобы
решить проблемы с поставками, 25% предпринимателей ищут новых поставщиков в РФ,
23% — в дружественных странах.
«16% опрошенных считают, что восполнить поставки необходимых
комплектующих сможет Китай, 4% рассчитывают наладить поставки из Юго-Восточной
Азии, по 3% — договориться с поставщиками из Индии и СНГ», — говорится в исследовании.
Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что поиски
новых поставщиков импорта могут занимать до нескольких месяцев, передает «ФедералПресс».