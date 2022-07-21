Часть функций Lada Connect на автомобилях Lada больше не работают

Телематическая платформа Lada Connect, которую АвтоВАЗ стал устанавливать в Lada Granta в мае прошлого года, потеряла часть своих функций. Об этом сообщил производитель в письме дилерским центрам.
В письме говорится, что из-за внешнего технического сбоя активация новых пользователей и часть функциональности конвейерного решения Lada Connect для автомобилей Lada Granta недоступна.
Что именно подразумевается под «внешним техническим сбоем», пока непонятно. В АвтоВАЗе отмечают, что это временные сложности, и компания уже работает над решением проблемы. После восстановления функциональности Lada Connect дилерские центры Lada свяжутся с клиентами, которые только что купили машины с телематикой, для активации системы.
Напомним, установка телематики Lada Connect стоила минимум 12 тысяч рублей. Загрузив на смартфон одноименное мобильное приложение, автовладельцы могут дистанционно контролировать состояние своих машин и безопасно управлять целым рядом их функций:
- Открывать/закрывать замки дверей и багажника;
- Прогревать или охлаждать салон;
- Запускать двигатель;
- Подавать световой или звуковой сигнал;
- Проверять уровень топлива и заряда аккумулятора;
- Получать информацию о точном местонахождении автомобиля в реальном времени.