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Часть функций Lada Connect на автомобилях Lada больше не работают

Часть функций Lada Connect на автомобилях Lada больше не работают

Телематическая платформа Lada Connect, которую АвтоВАЗ стал устанавливать в Lada Granta в мае прошлого года, потеряла часть своих функций. Об этом сообщил производитель в письме дилерским центрам.

В письме говорится, что из-за внешнего технического сбоя активация новых пользователей и часть функциональности конвейерного решения Lada Connect для автомобилей Lada Granta недоступна.

Что именно подразумевается под «внешним техническим сбоем», пока непонятно. В АвтоВАЗе отмечают, что это временные сложности, и компания уже работает над решением проблемы. После восстановления функциональности Lada Connect дилерские центры Lada свяжутся с клиентами, которые только что купили машины с телематикой, для активации системы.


Напомним, установка телематики Lada Connect стоила минимум 12 тысяч рублей. Загрузив на смартфон одноименное мобильное приложение, автовладельцы могут дистанционно контролировать состояние своих машин и безопасно управлять целым рядом их функций:

  • Открывать/закрывать замки дверей и багажника;

  • Прогревать или охлаждать салон;

  • Запускать двигатель;

  • Подавать световой или звуковой сигнал;

  • Проверять уровень топлива и заряда аккумулятора;

  • Получать информацию о точном местонахождении автомобиля в реальном времени.

lada авто АвтоВАЗ
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RusNewsToday24
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