Половина поселка Пески, который расположен под Донецком, находится под контролем ДНР. Такую информацию предоставил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.
Как отметил представитель власти, оставшаяся часть поселка, предварительно, находится под контролем украинских боевиков. Но точная информация о них станет известна после зачистки.
«Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки», — говорится в сообщении Безсонова в Telegram.
Вооруженные силы России продолжают наносить сокрушительные удары по ВСУ. Украинские националисты уже понесли огромные потери в донецких населенных пунктах Пески и Авдеевка.