Час “X” наступит в понедельник: Володин готовит сюрприз для “звездных” предателей Родины

Володин готовит сюрприз Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Урганта, Галкина, Меладзе, Гудкова, Ахеджакову, Лолиту и других не менее титулованных, народных артистов, музыкантов, комедиантов собирать камни. Час X наступит в  понедельник.

Володину надоело слушать речи о стыде, извинениях. Наговорились? Пришло время отвечать за сказанные слова.

«Всем почитателям зарубежных подходов и стандартов — худрукам, режиссёрам, актёрам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, — правильно было бы определиться с чёткой позицией по ситуации», – написал в своем Telegram Володин.

На мой взгляд, прозвучало немного жестко. С другой стороны, времени для убеждений не осталось. Последний день на Титанике прошел. Либо ты на плоту, либо ты в пасте у акулы, которая, отплывая от тонущего корабля, приговаривает: “Какой актёр во мне погибает!”.

Кстати, как вы думаете, последуют ли санкции в отношении тех, кому стыдно. Чего ждать зрителям и слушателям в понедельник 7 марта?

 

 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru