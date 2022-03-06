Час “X” наступит в понедельник: Володин готовит сюрприз для “звездных” предателей Родины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Урганта, Галкина, Меладзе, Гудкова, Ахеджакову, Лолиту и других не менее титулованных, народных артистов, музыкантов, комедиантов собирать камни. Час X наступит в понедельник.

Володину надоело слушать речи о стыде, извинениях. Наговорились? Пришло время отвечать за сказанные слова.

«Всем почитателям зарубежных подходов и стандартов — худрукам, режиссёрам, актёрам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, — правильно было бы определиться с чёткой позицией по ситуации», – написал в своем Telegram Володин.

На мой взгляд, прозвучало немного жестко. С другой стороны, времени для убеждений не осталось. Последний день на Титанике прошел. Либо ты на плоту, либо ты в пасте у акулы, которая, отплывая от тонущего корабля, приговаривает: “Какой актёр во мне погибает!”.

Кстати, как вы думаете, последуют ли санкции в отношении тех, кому стыдно. Чего ждать зрителям и слушателям в понедельник 7 марта?

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