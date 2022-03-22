Charlie Hebdo сравнил украинских беженцев с животными

Charlie Hebdo сравнил украинских беженцев с животными Инопресса
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Авторы скандально известного французского издания Charlie Hebdo сравнили украинских беженцев с животными.

Журнал выставил на своем сайте опрос, готовы ли французы принять у себя украинских беженцев. Читателям предложили ответить на восемь провокационных вопросов.

В качестве ответа на вопрос, что читатель будет делать, если к нему постучит в дверь украинец, редакция Charlie Hebdo предложила три варианта ответа: «скажу, что у меня уже есть курд и афганская борзая», «пошлю к тете. Она любит животных», «я запрещаю моей сестре открывать дверь».

prt scr charliehebdo.frprt scr charliehebdo.fr

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о старте специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вынужденное решение было принято, после продолжительной агрессии, которую Киев применял в адрес жителей республик ДНР и ЛНР.

загрузка...
 
 
Charlie Hebdo
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »