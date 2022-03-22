Charlie Hebdo сравнил украинских беженцев с животными

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Авторы скандально известного французского издания Charlie Hebdo сравнили украинских беженцев с животными.
Журнал выставил на своем сайте опрос, готовы ли французы принять у себя украинских беженцев. Читателям предложили ответить на восемь провокационных вопросов.
В качестве ответа на вопрос, что читатель будет делать, если к нему постучит в дверь украинец, редакция Charlie Hebdo предложила три варианта ответа: «скажу, что у меня уже есть курд и афганская борзая», «пошлю к тете. Она любит животных», «я запрещаю моей сестре открывать дверь».
Глава РФ Владимир Путин подписал указ о старте специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вынужденное решение было принято, после продолжительной агрессии, которую Киев применял в адрес жителей республик ДНР и ЛНР.