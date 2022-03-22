Charlie Hebdo сравнил украинских беженцев с животными

В качестве ответа на вопрос, что читатель будет делать, если к нему постучит в дверь украинец, редакция Charlie Hebdo предложила три варианта ответа: «скажу, что у меня уже есть курд и афганская борзая», «пошлю к тете. Она любит животных», «я запрещаю моей сестре открывать дверь».