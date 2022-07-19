Changan обновляет свой самый большой и дорогой кроссовер

В базе китайского Министерства промышленности и информатизации появились фотографии и информация о новой версии кроссовера Changan CS95, который является самым большим и самым дорогим автомобилем этого производителя.

Автомобиль получит увеличенную радиаторную решетку с массивными воздухозаборниками, новую двухуровневую головную оптику и свежее оформление нижней части переднего бампера. Сзади он получит объединенные в единый блок затонированные фонари и четыре патрубка выхлопной системы вместо двух. Вполне вероятно, они будут декоративными, как это часто практикуется у китайских производителей.

Changan CS95 увеличится в длину с 1930 до 1940 миллиметров, а высота увеличится с 1790 до 1805 миллиметров. Длина и колесная база останутся на значениях 4949 и 2810 миллиметров соответственно.

Автомобиль получит 2,0-литровый турбированный двигатель Blue Core мощностью 233 л.с. с 360 Нм крутящего момента, классический шестиступенчатый «автомат» Aisin и передний либо полный привод.

Продажи обновленного Changan CS95 начнутся в Китае до конца текущего года. Тем временем в России готовятся выйти Changan Uni-K, CS55 Plus и CS35 Plus.