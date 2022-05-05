Чай, криптовалюта, мода: каким бизнесом занимаются дети Навки, Водяновой и других российских знаменитостей

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Татьяна Навка с дочерью Александрой Жулиной

Дети звезд часто идут по стопам родителей и продолжают их карьеру. Но многие решают попробовать себя в бизнесе — кто начал свое дело, рассказываем в новом материале.

Александра Жулина, 22 года (дочь фигуристов Татьяны Навки и Александра Жулина)

2 мая Александра отпраздновала 22-летие и сделала к своему дню рождения себе подарок: открыла вторую точку по продаже модного в Азии Bubble Tea — чайного напитка с разными добавками. Сама Татьяна Навка впервые рассказала о бизнесе дочери еще в прошлом году и призналась, что финансово поддержала начинание Александры. Правда, фигуристка уверяла, что рассчитывает на возврат инвестиций.

Конечно же, на начальном этапе я поддержала Сашу финансово. Как только проект выйдет на самоокупаемость, то все мои инвестиции в проект Саша мне возместит — как настоящий предприниматель,

— сказала Навка.

Судя по открытию новой чайной лавки, бизнес идет неплохо.

Елизавета Пескова, 24 года (дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, и Екатерины Солоцинской)

Елизавета Пескова, которая проходила стажировку в Европарламенте, была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель еще в 2019 году. В 2020 году она также зарегистрировала ООО “Лиза и Саша” с уставным капиталом 50 тысяч рублей. Основной вид деятельности компании — производство верхней одежды. Судя по названию, можно было бы предположить, что это совместный бизнес Лизы и ее сводной сестры Александры Жулиной, с которой они дружны, но единственным владельцем и директором числится именно Елизавета Пескова.

Также Елизавете с марта 2020 года принадлежит рекламное агентство “Сперанса ДС”, созданное в марте 2017 года. В декабре 2020 года в прессе также появлялась информация, что Пескова стала владелицей 10% компании “Сеть столичных бистро”, которая работает под брендом Restada Group.

Александра Жулина и Елизавета Пескова

Лукас Портман, 20 лет (сын модели Натальи Водяновой и аристократа Джастина Портмана)

Сын топ-модели Наталья Водяновой Лукас уже попробовал себя в качестве манекенщика, но в прошлом году решил сосредоточиться на бизнесе — он запустил модный бренд Fashion Baby. На презентации проекта была представлена коллекция кроссовок. Стоимость пары составляла 330 евро. Фирменной фишкой марки стали узоры в виде крыльев бабочки — принт Лукас придумал во время пандемии и получил одобрение мамы.

Лукас Портман и Наталья Водянова

Стефания Маликова, 22 года (дочь певца Дмитрия Маликова и его жены Елены)

В модном бизнесе пытается реализовать себя и Стефания Маликова. В 2020 году она запустила бренд DressBySteshа. Впрочем, за время существования марка чаще попадала в скандалы, чем в модные подборки. Так, внимательные пользователи соцсетей быстро нашли платья за 15 тысяч рублей из ассортимента бренда Маликовой на AliExpress (но гораздо дешевле), а потом в коллекциях появились и пуховые платки — точные копии легендарных оренбургских, но опять же дороже.

Стефания Маликова

Сама Маликова оправдала высокие цены своего бренда тем, что у масс-маркета низкая себестоимость вещей из-за масштабов производства, а у локальных брендов объемы куда меньше.

Дени Байсаров, 23 года (сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова)

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров в прошлом году открыл фирму “Аутерра”, которая занимается рекламой и организацией мероприятий. Байсаров, который учился в Лондоне, признал, что отец помогает ему в бизнесе. В своей компании Дени является генеральным директором и одновременно фотографом — о расценках на эту работу молодой человек рассказал в прошлом году.

Беру 4—5 тысяч рублей в час. Фирма пока не глобальная. Но надо с чего-то начинать,

— признался Дени программе “Ты не поверишь!”.

В ноябре прошлого года Байсаров также выступил организатором вечеринки, билеты на которую стоили минимум 15 тысяч рублей.

Дени Байсаров и Кристина Орбакайте

Арсений Шульгин, 23 года (сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина)

Арсений Шульгин рассказывал в соцсетях, что стал миллионером в 18 лет — молодой человек начал заниматься бизнесом еще в 14 лет, начав с перепродажи товаров. С тех пор Шульгин запускал самые разные инициативы. Одна из них закончилась скандалом — два года назад он предлагал готовый бизнес по продаже мундштуков для кальяна, но те, кто купил франшизу, потом обратились в суд за компенсациями, так как поставки не приходили вовсе или сильно запаздывали.

Во время пандемии Шульгин также запустил производство антисептиков и сделал линейку защитных масок. Сейчас Шульгин сосредоточен на IT-проектах, а также на криптовалютах и майнинге. Недавно Арсений также заявил, что покинет Россию, если здесь запретят криптовалюты.

Арсений Шульгин

Если все же запрет произойдет, я первым рейсом улечу в ОАЭ, где с радостью примут меня и всю мою команду во фри-зоне, в которой на основании лицензии позволят легально вести криптобизнес. А, кстати, с нас еще и налоги брать не будут,

— написал Шульгин в инстаграме*.

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