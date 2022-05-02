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Североатлантический альянс говорит о безопасности, но при этом сбрасывает бомбы на государства. Об этом написало китайское издание CGTN.
Автор материала отметил, что влияние Пекина растет. В связи с этим Вашингтон начинает устраивать провокации и готовит фронт для сдерживания своего противника.
«НАТО кричит о мире и безопасности, но в то же самое время сбрасывает огромное количество бомб на другие страны… Теперь она переключила внимание с Атлантики на Азиатско-Тихоокеанский регион», — говорится в материале.
Ранее отставной полковник Виктор Баранец заявил, что Польша хочет отправить миротворцев на Украину, чтобы отобрать ее западные земли. Его слова передает телеканал «360».
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