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    CGTN: НАТО говорит о безопасности, но бомбит страны

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    CGTN: НАТО говорит о безопасности, но бомбит страны

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    Федеральное агентство новостей

    Североатлантический альянс говорит о безопасности, но при этом сбрасывает бомбы на государства. Об этом написало китайское издание CGTN.

    Автор материала отметил, что влияние Пекина растет. В связи с этим Вашингтон начинает устраивать провокации и готовит фронт для сдерживания своего противника.

    «НАТО кричит о мире и безопасности, но в то же самое время сбрасывает огромное количество бомб на другие страны… Теперь она переключила внимание с Атлантики на Азиатско-Тихоокеанский регион», — говорится в материале.

    Ранее отставной полковник Виктор Баранец заявил, что Польша хочет отправить миротворцев на Украину, чтобы отобрать ее западные земли. Его слова передает телеканал «360».

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