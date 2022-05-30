České noviny: Украина получила от Чехии военную помощь на сумму порядка 152 миллиона долларов

Более 150 миллионов долларов военной помощи поступило на Украину от Чехии, сообщают местные СМИ.
Обозреватели чешского издания České noviny в своем материале пишут, что Прага поставила Киеву различные военные материалы. Общая сумма поставок составила 3,5 миллиарда крон, или 152,1 миллионов долларов.
«Чешский кабмин до настоящего времени предоставил Украине военные материалы на общую сумму более чем 3,5 миллиарда крон. В ближайшее время мы предложим правительству осуществить на Украину новые поставки на 600-700 миллионов крон (около 26-30 миллионов долларов)», — сказала глава минобороны Чехии Яна Чернохова.
Также министр обороны отметила, что в военную помощь со стороны Праги также входит тяжелая военная техника.