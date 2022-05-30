České noviny: Украина получила от Чехии военную помощь на сумму порядка 152 миллиона долларов

«Чешский кабмин до настоящего времени предоставил Украине военные материалы на общую сумму более чем 3,5 миллиарда крон. В ближайшее время мы предложим правительству осуществить на Украину новые поставки на 600-700 миллионов крон (около 26-30 миллионов долларов)», — сказала глава минобороны Чехии Яна Чернохова.