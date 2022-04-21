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    Церемония прощания с режиссером Хейфецем состоится 21 апреля в Москве

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Церемония прощания с режиссером Хейфецем состоится 21 апреля в Москве

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Траурная церемония прощания с режиссером Леонидом Хейфецем пройдет 21 апреля в Москве.

    Мероприятие начнется в 11:00 по московскому времени и пройдет в Театре имени Маяковского, сообщила пресс-служба. После панихиды народного артиста РФ похоронят на Троекуровском кладбище.

    О том, что Хейфец скончался в возрасте 87 лет, стало известно от ректора ГИТИСа Григория Заславского. Он сообщил, что виделся с режиссером еще за неделю до его смерти и тот выглядел бодрым и здоровым.

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