Церемония прощания с режиссером Хейфецем состоится 21 апреля в Москве

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Траурная церемония прощания с режиссером Леонидом Хейфецем пройдет 21 апреля в Москве.
Мероприятие начнется в 11:00 по московскому времени и пройдет в Театре имени Маяковского, сообщила пресс-служба. После панихиды народного артиста РФ похоронят на Троекуровском кладбище.
О том, что Хейфец скончался в возрасте 87 лет, стало известно от ректора ГИТИСа Григория Заславского. Он сообщил, что виделся с режиссером еще за неделю до его смерти и тот выглядел бодрым и здоровым.
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